放假回宿舍！IKEA鯊鯊家族「床上開血口」23隻猛瞪　網有哏幫取名…秒笑噴

▲這是鯊魚養殖床嗎 XD（圖／（左）翻攝自《靠北清大》、（右）翻攝自《Dcard》）

網搜小組／鄺郁庭報導

居家品牌宜家家居（IKEA）受到許多台灣人喜愛，推出的鯊魚布娃娃更是常常成為熱門話題。最近有大學生在臉書《靠北清大》投稿，「放個假完室友把我的床當養殖場」，貼出滿床堆滿鯊魚的「鯊魚繁殖場」照片。還有網友幫整床鯊魚取名，並轉PO到《Dcard》，結果意外引發各種熱論，其他人紛紛笑噴。

臉書粉絲專頁《靠北清大》2號貼出一則投稿，只見投稿人貼出一張照片，文中寫下「放個假完室友把我的床當養殖場，我真的會氣死，自己買就算了，可以不要麻煩到別人嗎？」照片中，原PO的上鋪床位被滿滿的鯊魚玩偶佔走了，畫面看起來就像「鯊魚養殖場」。這則氣噗噗的貼文卻萌翻網友，吸引6千多讚、1300多則留言。

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▲整床的鯊魚娃娃讓大學生氣炸。（圖／翻攝自《靠北清大》）

有人看到照片後，就忍不住幫這23隻鯊魚取名字，並將照片貼到《Dcard》，包括「鯊糖」、「鯊拉」、「鐵鯊掌」、「鯊灘」、「鯊小」、「鯊其馬」、「哇鯊米」、「鯊窗」、「鯊發」等等。其中還有一隻「鯊死給」，讓許多動漫《火影忍者》粉絲秒被戳中笑點。

▲有網友幫娃娃們取了名字。（圖／翻攝自《Dcard》）

還有網友發現，鯊魚群中被混入一隻小白鯊玩偶，忍不住笑說，「有一隻小白鯨」、「大家都沒發現到有一隻間諜鯊鯊混進去了」、「有一隻間諜鯊魚」、「有一隻小白鯨混入嗎」、「那隻白色的間諜鯊魚怎麼沒取名XD」、「小白鯨是誰外面偷生的？」

萌萌的鯊魚娃娃讓網友都很心動，「好想要一隻哇！ikea鯊魚太可愛了」，連《靠北清大》小編都留言「這麼多不如給我一隻XD」。也有人表示，一隻鯊魚娃要價599元，如果以原PO床上的鯊魚來計算，23隻足足要花1萬3777元，「太狂了，我只看到好多好多的小朋友在鯊魚的肚子裡哭泣，都是$$$$$$$$啊」、「整床都是錢啊！」

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