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台北車站旅客逾2000萬人！台鐵人力不足客訴滿天飛⋯員工憋尿賣票消化人龍

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▲▼台鐵產工呼籲台鐵應補足人力。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵產工呼籲台鐵應補足人力。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台北車站是台北市的交通樞紐，捷運、台鐵、高鐵、客運等都可在該地轉乘，去年在台鐵台北站上車的人數多達2218萬人。不過台鐵產業工會指出，台鐵人力匱乏，導致台北站承接大量客訴案件，自2015年至2019年間，共有694件，是松山站的4倍，也因為售票窗口少，導致大排長龍，不只旅客不滿，員工也賣票賣到憋尿。

台鐵產業工會指出，台鐵台北車站為首都車站與國家門面，但因台鐵人力不足，造成大量客訴案件，員工也連續工作無法休息，可見無法負荷台北站旅客需求。

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▲▼台鐵,火車,月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵台北站上下車旅客量龐大。（圖／記者李宜秦攝）

產工表示，台北車站說明告示不足，導致國外旅客排錯隊伍、國內旅客搭錯列車，且台北站一個時段通常僅開放4個售票窗口，甚至交接時間僅有2個窗口，導致旅客大排長龍，今年截至10月底前，台北站就已有352件客訴，是鄰近車站的3.5倍，最常客訴內容即是窗口不足、賣錯票、售票機故障、標示不明等。

產工指出，台北車站容納大量國外觀光客，旅客常有諮詢需求，同時台北站行動不便的旅客也特別多，僅今年即有2.2萬人，是松山站的2倍，台鐵員工要照顧各種旅客的需要，根本是分身乏術，相比高鐵服務台平時配置3到5位正職人員，再加上2到3位工作人員輪值電梯開關，台北站服務中心常常只有1到2人值班，明顯不足。

▲▼台鐵台北等站上下車旅客人數。（圖／翻攝自Facebook／台灣鐵路產業工會）

▲台鐵台北等站上下車旅客人數。（圖／翻攝自Facebook／台灣鐵路產業工會）

產工表示，台北站需服務的旅客量過大，以台北站12號窗口為例，有時甚至有連續工作12小時，一邊吃飯一邊排除售票機故障、加值解卡等情形，導致老員工累出一身病，年輕員工的工作熱情與抱負，一個一個被澆滅，人才永遠無法有效地留住。

產工表示，台北站雖然每年有晉用新人，但是2015年至今就有39位員工退休、55位員工離職，即使聘用新人仍是不足。且旅客數每年增加，2008年上下車旅客共3979萬人，2018年則成長到4407萬人，然而現有員工卻較2008年更少，因此呼籲應補足員工數量215人，以因應旅客需求。

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