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最失控行銷大使　河馬樂樂真人版熊抱林智堅

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▲新竹市立動物園專屬吉祥物河馬樂樂亮相。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市立動物園專屬吉祥物河馬樂樂亮相。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市民引頸期盼的即將在12月28日盛大開幕，今(6)日新竹市立動物園專屬吉祥物河馬樂樂亮相，人氣超高的樂樂，一進場就獲得小朋友們的歡呼和尖叫，吉祥物樂樂也興奮熊抱市長林智堅、跟小朋友擊掌玩鬧，讓主持人一度阻止「失控」樂樂！林智堅也親自任命樂樂為新竹市「行銷大使」，希望樂樂加入市府團隊，不僅為市民朋友帶來溫與歡樂，也讓更多人認識新竹的美好，來到新竹市體驗城市魅力。

「新竹市的未來就交給樂樂行銷了！」林智堅表示，新竹市近年將有許多大型活動，包括12月底新竹市立動物園開幕、2020年台灣設計展及2021年台灣燈會，希望透過活潑、親切的「行銷大使」樂樂，帶給孩子們溫暖和歡笑，並將新竹美好分享給更多人，並且像新竹市立動物園一樣，永遠陪伴著新竹市民。

記者會一開始，剛上任的新竹市「行銷大使」河馬樂樂就滿場跑，十足興奮，一邊急著向大家介紹動物園、一下拿拖把打掃，三不五時還搶著拍照、或衝去孩子們身邊玩耍，甚至一屁股坐在林智堅身上，惹得全場又叫又笑。

河馬樂樂穿著生態解說員的服裝、頭戴遮陽帽、打上童軍領巾、揹著印有「樂樂」字樣的背包，圓滾滾的外型和活潑可愛的萌樣，逗得在場大小朋友笑聲不斷，未來吉祥物樂樂也將在新竹市立動物園開幕活動中走透透。

今日吉祥物河馬樂樂歡喜見面會，市府團隊各局處首長和東園國小的孩子們都特地到場參加，林智堅也說，期待樂樂未來能肩負使命，將他對新竹市的熱愛散播出去。

新竹市政府產發處指出，創立於1936年的新竹市立動物園，是全台原址現存最久的動物園，陪伴三、四代人成長，改造後的新竹市立動物園將是一個沒有籠子的動物園，期待讓動物們能在此開心生活，也提供動物隱密的躲藏空間，讓遊客進來探險、尋找動物，擁有最特別的動物園學習體驗。

產發處表示，動物園再生計畫希望以動物福利出發，讓園裡的動物有更大的活動空間，為牠們打造一個能舒適生活的家。期待來到動物園的民眾都能喜歡動物、關心動物，進而願意付出行動，成為自然環境保育的一分子，這也是新竹市立動物園再生計畫中最重要的價值。

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