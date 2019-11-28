開園限定每樣都想要　新竹市立動物園紀念小物出爐

▲新竹市立動物園重新開園限定版紀念品牛奶糖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市民引頸期盼的新竹市立動物園即將在12月28日盛大開幕，新竹市政府為了邀請大家一起參與屬於這座城市的盛大慶典，精心規劃許多城市動物島主題視覺的周邊限量紀念品，預計有悠遊卡、文青米粉、馬卡龍繽紛月曆桌曆、動物造型立體書籤等。

最特別的是市府與食品大廠義美及森永製菓異業結盟、跨界合作，推出動物園主題包裝的「開園限定」巧克力泡芙與經典牛奶糖，要用大家兒時回憶中的味覺，喚起三代新竹人在動物園遠足的快樂時光。限量紀念品將搭配年底開園系列活動陸續登場公布，歡迎動物園控搶先典藏，索取方式請民眾鎖定臉書「新竹市 新鮮事」與新竹市政府Line@帳號所公布的各項精彩活動。

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新竹市長林智堅說，動物園開幕活動主視覺是以沒有籠子的動物園，讓動物們在這座城市開心生活為理念所設計，用繽紛、柔和與明亮的馬卡龍配色呈現「城市動物島」主題，因此，相關周邊紀念品皆是沿用此理念，不但提供年輕設計師發揮的舞台，也與優質食品企業異業合作，同時擴大在地傳統米粉業者參與，推出多樣獨特、實用有紀念價值的限量小物，要與市民朋友一同慶祝新竹市立動物園的重生。

新竹市政府行政處長白舒樺表示，市府特別與台灣食品大廠義美食品及日商台灣森永製菓合作，推出客製化，以Q版河馬、老虎、馬來熊、猴子、紅鶴與浣熊等園內動物為包裝的義美泡芙，以及用復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖，白舒樺處長指出，新竹市動物園是許多市民第一次遠足與校外教學的地點，充滿許多兒時回憶，因此挑選大眾童年最經典的遠足點心，泡芙與牛奶糖來與開園慶進行結合，喚起及重現大家當年在新竹市動物園的開心回憶，感謝老字號義美食品與森永製菓相挺，熱情贊助部分紀念品也將參與後續開園活動共襄盛舉。

市府強調，已推出動物園紀念品目前有沖泡式米粉與動物園桌曆，沖泡式米粉與竹市在地廠商合作，擴大地方參與一同慶祝城市盛會，採用文青風的牛皮紙包裝，開口用綿線縫製，釘上河馬、老虎與浣熊的主視覺圖案，不只包裝精緻、設計獨樹一格，採用紙袋包裝更節省空間方便攜帶；桌曆與月曆皆為採用「城市動物島」主視覺與馬卡龍配色，每月份選擇一隻園內動物作為該月主角，並且附上該動物的小知識，兼具實用、美學設計與教育意涵。

另外，其他各項開園限量小物會陸續推出，還包含動物主角悠遊卡，猴子、河馬與浣熊造型立體書籤等等，各項限量紀念品只送不賣，會配合各項活動贈送，如參與12月中旬登場的「新竹講-城市美學8堂課」市民分享會、稅務局每年推出的憑發票送月曆、以及網路遊戲「搶救動物大作戰」11、12月積分榜前15名皆可獲得等，後續詳細獲得資訊請鎖定臉書「新竹市 新鮮事」與追蹤市府Line@帳號；此外，12月28日開幕當天，森永製菓會於現場舉辦活動，共同參與新竹市動物園開幕慶，現場活動好禮不間斷，千萬不能錯過。