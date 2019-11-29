　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只送不賣！新竹市立動物園紀念小物出爐　限定牛奶糖、文青米粉搶先送

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

新竹市立動物園紀念小物（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市立動物園即將於12月28日盛大開幕，新竹市政府精心規劃許多城市動物島主題視覺的限量周邊小物，讓大家收藏紀念。（圖／新竹市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

已邁入83歲的新竹市立動物園，是全台現存最老的動物園，自2017年5月暫時休園整修後，終於將在今年底12月28日重新開園，大小朋友屆時又有全新玩樂去處，成為拍照打卡新熱點，而對於許多新竹人來說，則是可以重溫充滿回憶的地方，看看改造後的全新面貌。為了邀請大家一起參與這場盛大的開幕慶典，此次特別推出開園限定周邊紀念小物，讓人看了每樣都好想要，不過各項皆是限量，而且只送不賣！

新竹市立動物園即將重新開園的消息一出，最樂的就是小朋友了，因為又可以看到最愛的河馬樂樂、北美浣熊、孟加拉虎等超人氣動物，而園區為配合開幕，這次特別以「城市動物島」主題作為活動主視覺設計，強調沒有籠子的動物園，讓動物們在這座城市開心生活，並利用繽紛、柔和與明亮的馬卡龍配色呈現出活潑氛圍。

請繼續往下閱讀...

▲新竹市立動物園重新開園限定版紀念品牛奶糖。（圖／新竹市政府提供）

▲復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖。

而相關周邊紀念品也沿用相同理念，推出多樣獨特、實用有紀念價值的限量小物，其中最特別的是與食品大廠義美及森永製菓異業結盟、跨界合作，推出客製化，以Q版河馬、老虎、馬來熊、猴子、紅鶴與浣熊等園內動物為包裝的義美泡芙，以及用復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖。

由於新竹市動物園是許多市民第一次遠足與校外教學的地點，因此挑選大眾童年最經典的遠足點心，泡芙與牛奶糖與開園慶結合，用兒時回憶中的味覺，喚起大家當年在新竹市動物園遠足的快樂時光。12月28日開幕當天，森永製菓也會在現場舉辦活動，共同參與新竹市動物園開幕慶，現場活動好禮不間斷，千萬不能錯過。

新竹市立動物園紀念小物（圖／新竹市政府提供）

▲結合動物主視覺圖案，充滿文青風的沖泡式米粉。

此外，為擴大地方一同參與慶祝城市盛會，除了找來竹市在地廠商合作，也提供年輕設計師發揮的舞台，目前已推出的動物園紀念品中，像是文青風沖泡式米粉，採用方便攜帶的牛皮紙包裝，開口用綿線縫製，釘上河馬、老虎與浣熊的主視覺圖案，整體設計獨樹一格，包裝精緻感十足；另有動物園桌曆與月曆，皆採用「城市動物島」主視覺與馬卡龍配色，每月份選擇一隻園內動物作為該月主角，不僅有可愛動物陪伴度過2020年，還能汲取小知識對動物有更多認識，兼具實用、美學與教育意涵。

新竹市立動物園紀念小物（圖／新竹市政府提供）

新竹市立動物園紀念小物（圖／新竹市政府提供）

▲兼具實用、美學設計動物園桌曆，陪你度過2020年。

還有其他意想不到的開園限定小物，包括動物主角悠遊卡，猴子、河馬與浣熊造型立體書籤等，都將搭配年底開園系列活動陸續登場公布，例如參與12月中旬的「新竹講-城市美學8堂課」市民分享會、稅務局每年推出的憑發票送月曆、以及網路遊戲「搶救動物大作戰」11、12月積分榜前15名皆可獲得，各項紀念品皆為限量發放、只送不賣，想要搶先典藏的動物園控，後續可以密切關注臉書「新竹市 新鮮事」與追蹤市府Line@帳號，掌握第一手資訊。

（新竹市政府 廣告）

ET快訊
吳敦義表態！「2條件下」願意爭取立法院長寶座
黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬彰化造勢取消「氣喘發作」
高以翔猝死「另有原因」！醫曝致命2條件全吻合
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】動作要快！大型車輛行車視野輔助系統補助只到年底

「古蹟防災應變計畫」3年增千件！火災意外有效降低

Uber條款12/1起取締！新竹叫車掰了　等車時間變久「各縣市影響程度」曝

螢幕一滑「詭停在4:44分」他怕爆：10幾次了　一票人不孤單…反讚超幸運

小黃運將生日！男熟客「包裡掏出一顆」　他期待→問號：還在摸索意義

「如果台灣人還愛去也沒輒！」　學者批：泰簽新制對台不友善

兒時「農曆七月燒掉紙娃娃」...苦主們陰影重：綁紅線、全剪了　網曝陰謀論

商業周刊／AI法官大數據抓漏水　死板公務機關活過來！

「在美國看醫生多貴？」他問動手術會破產嗎　過來人曝感冒噴1萬6…網嚇翻

港生申請清交大就讀　錄取清大「不分國籍」還可獲2千美金贊助

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

【廣編】動作要快！大型車輛行車視野輔助系統補助只到年底

「古蹟防災應變計畫」3年增千件！火災意外有效降低

Uber條款12/1起取締！新竹叫車掰了　等車時間變久「各縣市影響程度」曝

螢幕一滑「詭停在4:44分」他怕爆：10幾次了　一票人不孤單…反讚超幸運

小黃運將生日！男熟客「包裡掏出一顆」　他期待→問號：還在摸索意義

「如果台灣人還愛去也沒輒！」　學者批：泰簽新制對台不友善

兒時「農曆七月燒掉紙娃娃」...苦主們陰影重：綁紅線、全剪了　網曝陰謀論

商業周刊／AI法官大數據抓漏水　死板公務機關活過來！

「在美國看醫生多貴？」他問動手術會破產嗎　過來人曝感冒噴1萬6…網嚇翻

港生申請清交大就讀　錄取清大「不分國籍」還可獲2千美金贊助

鄭雨盛出書收入捐難民…遭酸：有閒錢不如幫幫韓國人！　「高EQ回應」網讚爆

階級歧視從小學開始！男童遭同學譏「全乞丐」落淚　租房錯了嗎？

軒郁靠大數據創新銷售　台灣膜王楊尚軒榮獲「台灣百大MVP經理人」

「勢」不過三！阿里巴巴今在港股下跌2.75%　結束連漲三日蜜月行情...陸港股市也都跌

若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

當你的人生是一本書，翻閱《總有一天你會懂》　看盡6個成長階段的喜樂哀愁

第一次跟女神約會！他臨走前被揪「上來坐坐」興奮答應…2小時後報警

中信盃黑豹旗／變化球克敵　高苑陳委聖「抗寒」無失分

中職／統一獅等待補強戰力　觀望各隊釋出名單

太陽花馬英九等4人挨控殺人未遂　原告提2主張：非活動、無攻佔

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

500萬年收卻搭捷運上班！天龍人秒懂

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

顧客訂章魚燒「不要柴魚」　理由曝網笑噴

她停車格內講電話　大叔要求開走：我要停耶…拍照咒罵

更多熱門

相關新聞

開園限定　新竹市立動物園紀念小物出爐

開園限定　新竹市立動物園紀念小物出爐

新竹市民引頸期盼的新竹市立動物園即將在12月28日盛大開幕，新竹市政府為了邀請大家一起參與屬於這座城市的盛大慶典，精心規劃許多城市動物島主題視覺的周邊限量紀念品，預計有悠遊卡、文青米粉、馬卡龍繽紛月曆桌曆、動物造型立體書籤等，最特別的是市府與食品大廠義美及森永製菓異業結盟、跨界合作，推出動物園主題包裝的「開園限定」巧克力泡芙與經典牛奶糖，要用大家兒時回憶中的味覺，喚起三代新竹人在動物園遠足的快樂時光。限量紀念品將搭配年底開園系列活動陸續登場公布，歡迎動物園控搶先典藏，索取方式請民眾鎖定臉書「新竹市 新鮮事

名校體師怒罵小五生　全家都沒教養

名校體師怒罵小五生　全家都沒教養

立委登記截止！　新竹市「4男2女」6搶1　

立委登記截止！　新竹市「4男2女」6搶1　

0.02分爭霸　林智堅向柯文哲宣戰

0.02分爭霸　林智堅向柯文哲宣戰

竹市民調　鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

竹市民調　鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

關鍵字：

新竹市立動物園新竹市紀念品紀念小物

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面