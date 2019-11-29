只送不賣！新竹市立動物園紀念小物出爐　限定牛奶糖、文青米粉搶先送

▲新竹市立動物園即將於12月28日盛大開幕，新竹市政府精心規劃許多城市動物島主題視覺的限量周邊小物，讓大家收藏紀念。（圖／新竹市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

已邁入83歲的新竹市立動物園，是全台現存最老的動物園，自2017年5月暫時休園整修後，終於將在今年底12月28日重新開園，大小朋友屆時又有全新玩樂去處，成為拍照打卡新熱點，而對於許多新竹人來說，則是可以重溫充滿回憶的地方，看看改造後的全新面貌。為了邀請大家一起參與這場盛大的開幕慶典，此次特別推出開園限定周邊紀念小物，讓人看了每樣都好想要，不過各項皆是限量，而且只送不賣！

新竹市立動物園即將重新開園的消息一出，最樂的就是小朋友了，因為又可以看到最愛的河馬樂樂、北美浣熊、孟加拉虎等超人氣動物，而園區為配合開幕，這次特別以「城市動物島」主題作為活動主視覺設計，強調沒有籠子的動物園，讓動物們在這座城市開心生活，並利用繽紛、柔和與明亮的馬卡龍配色呈現出活潑氛圍。

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▲復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖。

而相關周邊紀念品也沿用相同理念，推出多樣獨特、實用有紀念價值的限量小物，其中最特別的是與食品大廠義美及森永製菓異業結盟、跨界合作，推出客製化，以Q版河馬、老虎、馬來熊、猴子、紅鶴與浣熊等園內動物為包裝的義美泡芙，以及用復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖。

由於新竹市動物園是許多市民第一次遠足與校外教學的地點，因此挑選大眾童年最經典的遠足點心，泡芙與牛奶糖與開園慶結合，用兒時回憶中的味覺，喚起大家當年在新竹市動物園遠足的快樂時光。12月28日開幕當天，森永製菓也會在現場舉辦活動，共同參與新竹市動物園開幕慶，現場活動好禮不間斷，千萬不能錯過。

▲結合動物主視覺圖案，充滿文青風的沖泡式米粉。

此外，為擴大地方一同參與慶祝城市盛會，除了找來竹市在地廠商合作，也提供年輕設計師發揮的舞台，目前已推出的動物園紀念品中，像是文青風沖泡式米粉，採用方便攜帶的牛皮紙包裝，開口用綿線縫製，釘上河馬、老虎與浣熊的主視覺圖案，整體設計獨樹一格，包裝精緻感十足；另有動物園桌曆與月曆，皆採用「城市動物島」主視覺與馬卡龍配色，每月份選擇一隻園內動物作為該月主角，不僅有可愛動物陪伴度過2020年，還能汲取小知識對動物有更多認識，兼具實用、美學與教育意涵。

▲兼具實用、美學設計動物園桌曆，陪你度過2020年。

還有其他意想不到的開園限定小物，包括動物主角悠遊卡，猴子、河馬與浣熊造型立體書籤等，都將搭配年底開園系列活動陸續登場公布，例如參與12月中旬的「新竹講-城市美學8堂課」市民分享會、稅務局每年推出的憑發票送月曆、以及網路遊戲「搶救動物大作戰」11、12月積分榜前15名皆可獲得，各項紀念品皆為限量發放、只送不賣，想要搶先典藏的動物園控，後續可以密切關注臉書「新竹市 新鮮事」與追蹤市府Line@帳號，掌握第一手資訊。

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