金曲歌手黃建為創作重編　新竹動物園專曲從兒歌變流行樂

▲歷經2年多休園整修的新竹市立動物園，嶄新面貌即將於12月28日與大小朋友見面，最新釋出的專屬主題曲《熟悉的家園》，由金曲創作歌手黃建為重新編曲。（圖／新竹市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

歷經2年多休園整修的新竹市立動物園，嶄新面貌即將於12月28日與大小朋友見面，重新開幕在即，一波波暖身活動也陸續推出，不但有開園限定周邊紀念小物，最新釋出的專屬主題曲《熟悉的家園》，在金曲創作歌手黃建為重新編曲後，輕快活潑曲風讓人聽了琅琅上口，歌詞唱出對動物園情感之外，也喚起新竹人心中的兒時回憶。

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「小猴子他最喜歡爬上樹，大河馬最愛穿泥巴服，烏龜慢慢的走壓馬路，紅毛猩猩睡得好舒服」，黃建為當年親自為新竹市立動物園寫下《熟悉的家園》，透過可愛又溫暖的歌曲，表達了每一隻動物在新竹人心中回憶的份量，也深刻描述了新竹人與新竹市立動物園的情感，不過仔細一聽，7年的舊版專曲是充滿童趣的兒歌，7年後則是改編成了流行樂，如此轉變風格不僅是賦予新意，其實還象徵了專曲和新竹市立動物園一起「重生」。

黃建為本身是道地新竹人，他表示，創作時常想起兒時和爸媽來動物園玩的回憶，看到長大後逐漸老舊的動物園能有機會重新整修再開幕，特地將《熟悉的家園》這首歌重新編曲、配樂，融入動物園「REBORN」主視覺活潑有力的概念，代表新竹市立動物園不只是孩子們的樂園，也希望大人們也能來此放鬆、體驗、看見不一樣的新竹。

創園於民國25年，今年已邁入83歲的新竹市立動物園，如同老朋友一般，陪伴新竹人一起成長，乘載著3、4代新竹人共同的美好回憶，許多人小時候曾帶小孩來動物園，長大後變成帶孫子來玩。為了延續這份歡樂的童年記憶，讓動物們在城市開心生活，新竹市長林智堅在擔任議員時期發起「動物園復興計畫」，當時他邀請一群同樣關心動物園的夥伴，在有限的資源下，共同打造專曲、拍微電影、辦市集，踏出改變新竹市立動物園第一步，也因此有了《熟悉的家園》這首歌。

而在新曲發表會當天，原班人馬再度團聚，當年20幾位「動物園復興運動夥伴」齊聚參與，7年前曾在舊版專曲「獻聲」的4位小學生，如今已成為高中生的他們，也與清大附小合唱團一起合唱，帶著新的心情重溫《熟悉的家園》，一同見證新竹市立動物園從無到有、改變成真。

迎接全新的新竹市立動物園，除了邀請大小朋友聆聽全新專曲感受快樂氣氛，未來也將提供學校機關播放版權，而新竹動物園經過改造後，不只要吸引遊客前往參觀，更期待民眾帶著探訪老朋友的心情入園，把動物園當成生命教育的場域，教導下一代愛護動物、關心野生動物的生存環境，進而成為環境保育的一份子。

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