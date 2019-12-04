新竹動物園專曲出爐　林智堅：邀請大家回到「熟悉的家園」

▲新竹市立動物園專曲「熟悉的家園」邀請金曲歌手黃建為重新編曲。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府4日推出新竹市立動物園專曲「熟悉的家園」，歌詞描述新竹市民與動物園的深厚情感，邀請金曲歌手黃建為重新編曲，用輕快活潑曲風，唱出對動物園情感，讓大小朋友都能琅琅上口。新竹市長林智堅表示，「熟悉的家園」是他擔任議員時期發起「動物園復興計畫」所打造，如今邀請原班人馬團聚，一同見證新竹市立動物園從無到有、改變成真，並創造屬於新竹動物園主題曲，邀請大小朋友一起感受快樂氣氛，12月28日迎接嶄新的新竹市立動物園。

「小猴子他最喜歡爬上樹，大河馬最愛穿泥巴服，烏龜慢慢的走壓馬路，紅毛猩猩睡得好舒服」，專曲裡的歌詞，代表著每一隻動物在新竹人心中回憶的份量。金曲創作歌手黃建為老師本身就是道地的新竹人，他表示，創作時常想起兒時和爸媽來動物園玩的回憶，看到長大後逐漸老舊的動物園能有機會重新整修再開幕，特地將「熟悉的家園」這首歌重新編曲，融入動物園「Reborn」主視覺活潑有力的概念，代表新竹市立動物園不只是孩子們的樂園，也希望大人們也能來此放鬆、體驗、看見不一樣的新竹。

林智堅今日會中分享，新竹動物園充滿童年回憶，但長大後再回來，卻發現動物們不再有精神，和想像中為孩子帶來歡樂的動物園完全不一樣。因此，在2012年擔任議員期間推動「動物園復興計畫」，他邀請一群同樣關心動物園的夥伴，在有限的資源下，共同打造專曲、拍微電影、辦市集，踏出改變新竹市立動物園第一步，也成為他參選市長的關鍵契機。

林智堅表示，擔任市長後，從無到有開始規劃，並親自向中央簡報、爭取經費，過去5年來克服困難，逐步推動改造工程，他說，現在的新竹公園改頭換面、空間一個一個重新打開，在新竹市立動物園重新開幕之際，他們請來當年打造出「熟悉的家園」專曲的金曲歌手黃建為，重新編曲、配樂，將這首描述新竹人與新竹市立動物園情感的歌曲，從童趣兒歌改編成琅琅上口的流行樂，象徵專曲和新竹市立動物園一起「重生」。

今日現場除了播放「前進吧！動物園」微電影精華版，當年二十幾位「動物園復興運動夥伴」也齊聚參與，7年前曾在舊版專曲「獻聲」的四位小學生，如今已進入高中就讀，今日也與清大附小合唱團一起合唱「熟悉的家園」，並分享當年第一次進錄音室時緊張但雀躍的心情。

新竹市政府產發處表示，「熟悉的家園」這首歌，深刻地描述了新竹市民與動物園的深厚情感。新竹市立動物園是一座在市中心的動物園，就像陪伴市民成長的老朋友，乘載著三、四代新竹人共同的美好回憶，許多人小時候曾帶小孩來動物園、長大後變成帶著孫子來玩。

未來，新竹動物園並不只是想以展示動物來吸引遊客參觀，而是期待民眾帶著探訪老朋友的心情入園，並且把動物園當成生命教育的場域，教導下一代愛護動物、關心野生動物的生存環境、甚至成為環境保育的一份子。此外，動物園全新專曲未來也將提供學校機關播放版權，盼大家一起珍惜這個我們最熟悉的家園。