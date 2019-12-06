告誹謗剛開完庭…徐乃麟又遭爆「與女密友發生關係」　再加碼求償200萬

▲徐乃麟9/3才因告楊強蓉誹謗出庭，不料另一頭又遭爆「與女密友發生關係」，讓他氣得狠嗆「講一次告一次」，並再向楊強蓉與她的律師求償200萬元。（資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人徐乃麟不滿豪宅詐賭案中，楊強蓉爆料他涉案「還搶著打牌」，對她提告誹謗，不料乃哥9月3日出庭，庭後又遭楊強蓉委任黃姓律師再爆，徐乃麟曾提到與女密友董子綺是「男女朋友」，2人更發生過關係，讓徐乃麟再向2人求償200萬元。北院12月6日開庭，黃姓律師坦承發言，認為徐乃麟作為公眾人物，可受公評；楊強蓉則否認有說出相關言論，全案將於2020年2月7日再審。

黃律師於庭上坦承，曾爆料「徐乃麟與董子綺為密友、2人發生過關係」等語，表明會爆料是為了保護楊強蓉的權益，且握有錄音檔等證據，可提出作為證明，而徐乃麟身為公眾人物，行為可受公評；但楊強蓉卻否認發表過相關言論。

評論詐賭案部分，黃律師舉出，徐乃麟曾提到第一次在豪宅打牌時，名叫「強尼」的男子也在現場一起打，之後徐乃麟又於6月記者會上提到，「楊強蓉與『強尼』在豪宅詐賭，金額高達數千萬元」等語，表示徐乃麟對詐賭案根本知情，他只是陳述事實。

徐乃麟日前得知又遭爆料，受訪時表示「去講沒關係，講一次我們就告一次」，不知是否受此影響，楊強蓉與黃律師在庭上，並未像之前那樣「連環爆」，離去時對記者提問僅回覆「案件偵辦中，不方便受訪」，本案將於2020年2月7日續行審理。

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