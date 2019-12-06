蘇花改全線通車仍禁行機車　呂國華：不知公路總局在禁什麼？

▲國民黨宜蘭立委參選人呂國華認為，「蘇花改應開放機車通行」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改訂於2020年1月5日全線通車，但機車不能上路！國民黨宜蘭立委參選人呂國華6日表示，蘇花改非高速公路，目前也非定調為快速道路，實在不知公路總局何以禁止機車或重機行駛，一樣是繳稅於國庫的車輛，又非屬目前尚未開放的高速公路，不知公路總局在禁什麼！

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國民黨宜蘭立委參選人呂國說，即將全線通車的台9線蘇花公路山區路段改善計畫（簡稱蘇花改），非高速公路，目前也非定調為快速道路，實不知公路總局如何禁止機車或重機行駛，一樣是繳稅於國庫的車輛，又非屬目前尚未開放的高速公路。

呂國華指出，依據公路總局禁行機車的說法是：

隧道內空間與視野具封閉性，考量長隧道空氣品質、噪音、溫度對暴露於外之機車用路人具身心理負面影響，評估長隧道機慢車用路者有其不確定性之行車安全顧慮及管理風險。

又考量對環境及生態的維護且通車後降低對地區的衝擊，蘇花改並非以大量通行為目的，因此規劃雙向各1車道通行，同時為改善原蘇花公路的行車安全，大貨車將開放行駛蘇花改而禁行原蘇花公路。

因大貨車之車流相當高，在超過3公里的隧道，僅1車道且大型車行駛的條件下，機車混流行駛其危險性偏高，故不建議機車行駛。

呂國華不以為然表示，對於長隧道在設計之初，已經針對空氣對流及氧氣濃度都做過完整的設計，因為汽車也是要燃燒氧氣，十多公里長的隧道在國外依然是開放給機車行駛，有沒有任何騎士發生身心負面影響，公路總局如此的說法不就打臉歐洲的一些國家。

另外僅一車道機車混行其中，在我們現行的道路幾乎也都是如此，難道機車族不能享有安全一點的道路駕駛，難道機車上路就會對原設計環境及生態的維護及通車後降低對地區的衝擊有所影響，公路總局這樣的判讀是漠視用路平權的觀念，他呼籲所有的車輛都是人在駕駛，用路平權的觀念也是對於人的尊重，未來有機會進入立法院一定為用路平權的相關法案大聲疾呼。

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