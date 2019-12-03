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失戀妹訂炸雞外送！她一看「陌生人的溫暖」秒潰堤　兩派網友卻戰翻了

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▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近失戀，目前仍走不出悲傷情緒，前天她叫炸雞外送，並在備註簡單提到現況，希望能趁機許願「有個雞腿」，沒想到收到餐點時，不僅外送員給予鼓勵，紙袋上短短的祝福也讓她備感窩心。

女網友1日在dcard提到，上禮拜被分手，情緒還一直無法平復，「今天又邊又可憐又寂寞又餓，但偏偏又醜的無法出門，所以叫了炸雞爺爺外送，並在點餐的備註裡提到了被分手的事。」

請繼續往下閱讀...

意外的是，除了餐點紙袋上寫著「祝妳幸福」的鼓勵話，外送員也在離開前說，「希望妳下個更好。」當時，女網友沒立刻反應過來，但事後想想真的很感動，所以回到房間又不小心淚崩了。

最後，她感性地說，「不知道妳/你們有沒有機會看到，但真的很謝謝這些安慰！也希望所有失戀中的你/妳都可以好好的走過，好好的生活。」

▲原po很感謝店家與外送員的鼓勵。（圖／翻攝自dcard）

▲原po很感謝店家與外送員的鼓勵。（圖／翻攝自dcard）

網友們看完紛紛獻上祝福與安慰，但當中不少人吐槽，「痾為什麼妳要備註，妳上來發文討拍我可以接受，但妳點個外送告訴人家幹嘛？沒什麼別的意思，單純覺得很傻眼」、「想說有豔遇嗎？ 幹嘛特別標記」。

同時，有些網友則幫原po反擊，「一堆人說會造成別人困擾，我不懂到底是多困擾，原po就是打一句話而已，要幫就給她雞腿，不幫就當沒看到啊，有到困擾這麼嚴重？草莓喔」、「搞不好外送員根本沒想那麼多」、「如果不想給別人溫暖，也沒必要打擊或是用言語傷害人」。

事後，原po現身解釋，「因為我點套餐，然後許願想有個雞腿，那時候整個情緒很重，覺得打一下或許比較有機會許願成功，可能也有想討拍的成分不否認，但前提是我知道炸雞爺爺那邊配餐不能兩支腿，而有一支是合理的，小女子我點很多次沒腿，所以才許願看看這樣。

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