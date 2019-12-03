70元炒泡麵是哪種？古意店員妹「熱心答」下秒崩潰：我慘了　OL神救援笑噴

▲雖然店員妹說溜嘴，原po還是超捧場。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨晚到一間小吃攤用餐，本想單點一份炒泡麵，在意外得知「盤子內幕」後，她不僅笑著接受，還加碼點套餐；而店員妹嘴快解答後，馬上後悔了，崩潰直喊「我會被老闆罵死！」

女網友在爆廢公社笑po文，原先她打算單點一份炒泡麵，但看到價錢70元後，不禁好奇問道，「請問妳們炒泡麵是哪一種？」聞言，店員妹立刻熱心解答，笑回「就是印尼的那種，我拿給妳看。」

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眼看對方天真無邪的模樣，女網友不禁笑說，「喔~就是一包8元的那種！」一席話讓店員妹瞬間定格，從甜笑變成驚恐，「慘了！我不能拿給妳看，我會被老闆罵死。」

▲這款印尼炒麵被封為「8元神麵」。（圖／翻攝自爆廢公社）

儘管知道了炒泡麵本尊，但暖心的她並沒有打退堂鼓，反而加碼點179元的套餐。對此，網友們紛紛回應，「推老實店員」、「人真好，店員新手上路吧，哈哈」、「這泡麵超好吃的」、「記得當地好像是2300印尼盾」、「被發現商業機密了」、「這泡麵超好吃的，有一陣子真的天天吃」。

另外，也有人直言，店家背後的成本一大堆，包括店租、食材、器具、人事成本等等，而且做生意總要賺錢，「您吃的還要算店租、人事、水電等相關成本喔，不過版主佛心還點套餐，好客人」、「隱形成本也要算進去，跟妳看得到的成本都要算」。

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