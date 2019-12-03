專找長髮嫩妹！台灣大道公車疑有變態「背後玩生殖器」　她苦無證據：藏很好

▲原PO搭公車疑似遇到變態男乘客。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「希望發在這裡可以讓大家注意到這個人！因為我已經遇到同一個人四次了。」一名女網友匿名在《Dcard》貼文「台灣大道公車變態！」說她在搭公車時，發現有名男子貼在女乘客背後，疑似在把玩生殖器，「雖然不是發生在我身上，但看到想到就覺得噁心到不行！」希望大家提醒身邊女性朋友，搭公車不要一直滑手機或聊天，也要注意身旁、身後的人。

女網友在文中提到，她在11月中旬某個星期日晚上搭公車，「在台灣大道的公車上覺得這個人怪怪的（台中人都知道台灣大道上公車雖然多，但每班車也幾乎都擠滿人）」，於是她就一直觀察對方，發現男子似乎很刻意地在靠近一個女乘客，「當時公車上人很多很擠，而他故意很近距離的貼在那個女生的背後，我只有看到他的手似乎在把玩他自己的生殖器，我有看到他的手一直在動，只能說他隱藏的很好。」

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原PO說，她一直不斷在偷瞄、確認，但男子好像發現女網友一直在注意，就在東海別墅下車。接著她也敘述男子的特徵，「他的打扮很奇異，每一次遇到他都是這個打扮！」「他肩上會揹著一個很大的桃紅色袋子擋住自己身體（塑膠材質的，可以拿來裝棉被的那種大小），手上還會反穿一件外套（印象中是紅色的），他不會讓自己的手露出來！」而且原PO遇到男子4次，有2次對方都在東海別墅下車。

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▲原PO前後遇到男子4次。（圖／翻攝自Dcard）

女網友表示，「我沒有證據，也沒辦法蒐證，而且車上人很多，大多數人都在滑手機或專心的聊天，自然也不會有人懷疑或注意他在做什麼」，說男子也專挑正專注在手機上的女生下手，感覺報警沒什麼實質幫助，「希望大家看到這篇文後能多多留意，我真的很倒楣的遇到他四次了！老天似乎是執意要我來揭發他的惡行（苦笑」，但都礙於人很多、沒有直接證據所以無法揭穿男子。

「不過我遇到他第二次時，他似乎像記得我一樣，停站時連忙下車換一台公車搭」，原PO文末還根據經驗整理出男子習性：

外貌體態：大約50-60歲，身高160公分左右，中等身材

他的穿扮：揹桃紅色大袋子，手反穿外套

出沒時間：平日、假日的晚間8:40-9:40左右，台灣大道公車最擠的時候

出沒地點：台灣大道上3開頭往靜宜大學方向的任何一班公車（他會突然在某站下車後馬上跑到前一台公車上，或在同一台公車從後面下車又跑回前門上車）

目標對象：喜歡貼長頭髮、沒有仔細注意周遭環境的年輕女性

▼男子肩揹桃紅色大袋子，反穿一件紅色外套。（圖／翻攝自Dcard）

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