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雨天騎車！濕鞋子一脫「腳底蒸蛋」出爐　他無奈求解...過來人嘆：超臭

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲下雨天騎車真的蠻辛苦的。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

最近北台灣濕冷難耐、雨彈狂襲。一名男網友騎車通勤，鞋子也在大雨中濕透了；更慘的是，當他鞋襪脫去，腳底板就像「布滿蜂窩洞的蒸蛋」一樣，氣味更是難聞。

男網友在爆廢公社無奈表示，「密集恐懼小心了！每次下雨騎車鞋子全濕，到家拖了鞋子襪子就是這個樣子，有人也是這樣嗎？然後腳乾了就會回覆原狀。」

請繼續往下閱讀...

看到熟悉的一幕，許多過來人指出，這是足蹠蠹蝕症，「這不是因為濕，是足蹠蠹蝕症，你要去看皮膚科了」、「蠹蟲症+1，腳會惡臭，看皮膚科拿個藥抹一抹就好了」、「足底蠹蝕症！細菌感染，專吃腳皮的、會很臭，跟香港腳的真菌不一樣別亂擦藥，給醫生看吧...我也得過」。

▲雨天騎車！濕鞋子一脫「腳底蒸蛋」出爐　他無奈求解...過來人嘆：超臭。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原po在網友的力勸下，終於要去看醫生了。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們也紛紛回應，「這是珊瑚礁吧」、「滿滿的味道都飄出螢幕了」、「鞋套一雙300台幣用超久，為什麼不買」、「建議還是準備個鞋套，然後穿兩截式雨衣防止鞋子進水」、「X你是蒸蛋膩」。

說到足蹠蠹蝕症，是因皮膚足底的細菌局部增生，進而破壞並溶解皮膚表面的角質層，造成許多小凹洞。目前主要以外用抗生素治療，並做好足部清潔，大約3至4周的治療，就會有所改善；若外用藥膏無效，才考慮使用口服抗生素。

同時，皮膚科醫師也建議，預防其發生與復發的最好方法，就是平常保持腳部乾燥、避免長時間穿鞋、選擇透氣性佳的鞋子、以及吸汗力較好的襪子。

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