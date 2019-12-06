相伴遊韓！閨蜜一身夢幻穿搭「行李箱是空的」　她下秒驚呆...網狂勸：放生了

▲明洞是觀光客血拚時必去的景點。示意圖，與本文無關。（圖／記者張克銘攝）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人到日韓旅遊，喜歡帶上空行李箱，準備到當地血拚一場，甚至連旅途中的衣服都現場搞定。一名女網友昨日與閨蜜飛南韓玩，結果對方真的只帶了空的行李箱；最傻眼的是，友人連信用卡也忘了帶。

女網友昨天在爆怨公社發文，「現在要去韓國，我朋友穿整身粉紅色，行李箱還是空的、空的、空的，一件換洗衣物都沒有！就我跟她兩人，這趟旅行我該如何是好？」

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起初，網友們紛紛大讚，這是聰明的做法，直呼「買一整箱回來．不虛此行」、「妳朋友幹的好，行李箱回來的都是滿滿的戰利品，懂得愛自己真好」、「錢是萬能的，帶好帶滿，滿載而歸」、「她打算在韓國買好買滿啊，行李箱當然要空的」，還有人歪樓留言，「姿色不錯的話，不愁沒飯吃啊」、「我只想問裙子在哪買的」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，原po事後一句，「她忘記帶信用卡了！」風向立刻大轉，許多網友忍不住嘲諷，「故意要花妳的錢，回來不知道會不會還」、「叫她記得帶碗」、「現在不放生，更待何時」、「放生，不要懷疑」、「妳口袋要深一點」。

同時，也有不少人善意猜測，可能是用手機支付，或有足夠的現金，這樣沒帶卡也無妨，「手機應該有綁卡吧」、「現在手機支付很方便」、「手機可轉帳阿」。

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