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16歲嫩妹失蹤　爸媽「跟定位衝進摩鐵」幫皮條男賺錢…1700全套虧慘！

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▲印尼16歲少女下課後被男友帶去接客。（圖／翻攝自tribunnews）

▲印尼16歲少女下課後被男友帶去接客。（圖／翻攝自tribunnews下同）

記者陳亭伃／綜合報導

渣男友的存在沒有國界！印尼古邦（Kupang）一名16歲少女在早晨出門上課之後隨即失聯，家人到了下課時間仍遲遲未見少女歸來，心急的報警。沒想到警方循線追尋，發現少女在下課後被男友接走，但卻不是去約會，而是「幫男友賺皮肉錢」，少女家屬在警局見到2人後，氣得想毆打男方遭到警方制止。

綜合外媒報導，少女在早上出門之後，遲遲沒有消息，家人擔心之下報警，警方通過手機定位發現，少女竟在一間摩鐵裡，於是帶著家屬與幾名員警前往了解。到達摩鐵後，一行人一度遭到櫃台禁止進入，直到表明為少女家人才得以進入。

▲印尼16歲少女下課後被男友帶去接客。（圖／翻攝自tribunnews）

▲警方將少女與男友帶回警局。

警方破門後發現，19歲男子諾爾（Novri Besi Allias Novel）竟在女友下課後，仲介女友跟多名陌生男客在該房間發生性交賺錢，垃圾桶內更翻出多個使用過的保險套與衛生紙。少女家人看到自家小孩被當妓女，氣得想痛毆諾爾，立刻遭到警方阻止。

少女與諾爾隨即被帶回警局，少女表示一次性交為80萬印尼盾（約台幣1700元），警方表示，因為少女已經年滿16歲，因此諾爾將被以仲介性交罪逮捕，更從他手機內找到許多嫖客的名單，預計將陸續傳喚到案。

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