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房間便宜租！怪獸家長壓榨學生「幫做家事顧小孩」　網轟：想不花錢找保姆

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▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多人租房子常碰到一堆怪事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

怪獸家長充斥世界各地！澳洲有一對夫婦想出租家中的空房間給學生使用，不但房租便宜，甚至寒暑假的空窗期也無需繳交房租，但附帶條件是租客要在某些時段代為照顧其6歲兒，且租客要有車牌及良民證明等。一連串的附帶條件引發網民熱議，不少網友怒轟，這對夫婦根本是以平價出租為名，想聘請廉價保母而已。

綜合外媒報導，國外一對夫婦日前於網上發文表示，想將家裡的空房間租給有需要的高中或大學生，房租每週只要60元澳幣（約新台幣1253元），房間內有一張Queen size（大號）的床、書桌和椅子，且房客可以隨意使用家中的其他設備，更棒的是，寒暑假期間不需繳交房租，不過有一個附帶條件，房客要在半夜2點至早上9點幫忙照顧屋主6歲大的兒子，不但要叫男童起床，還要幫他準備早餐及做點家事，如洗碗及擦拭櫃枱。

▲▼小孩,兒童,電腦,影片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲租客要幫忙照顧屋主的小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

除了這些條件外，學生租客還要有車牌及良好的駕駛紀錄，並且要有自己的車，同時要有良民證，證明沒有犯罪紀錄。屋主也提到，家中有設置兩部監視器，目的是為了保障兒子的安全。房客若沒有提早通知就不能帶朋友回家、男女朋友不得留宿、房內也不能大聲播放音樂、喝醉和太晚回家都不允許，因為會打擾到屋主夫妻和兒子的生活。

網友看完這對夫婦列出的條件後都傻眼了，紛紛砲轟這對夫妻根本只是假借便宜房租，實際上是要找一個廉價保母。「根本想不花錢獲得保姆」、「我還以為是工資每周60澳幣，價格雖然低，但有免費住宿則可以接受，原來實際上是這麼恐怖」、「這根本不足最低工資」、「如果這對夫婦真的找到租客，他們沒有給予最低工資就算犯法了」等等。目前這對夫婦已經徵文刪除「避風頭」，不過網民早已截圖，批評聲浪仍未停止。

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