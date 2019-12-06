2年接獲逾6千起性侵舉報　　Uber：99.9%乘客安全受保障

▲倫敦交通局在Uber臨時執照期限結束後，宣布不再續發。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國乘車公司優步（Uber Technologies Inc）因為搭乘的安全性而飽受批評，開始致力於安全性報告。今年的報告在5日發表，從2017年到2018年的美國服務地區中，共收到了5981起有關於性騷、性侵案件的指控報告，其中有多達464起是屬於性侵案件。

報告顯示，女性受害者佔89％，男性受害者佔8％，而性別少數群體的受害者不到1％，在2018年裡5項有關於性騷、性侵環節最嚴重的指控中，與2017年相比下降16%。

Uber公司在報告中，嘗試用乘車總次數與指控數量做量化統計，宣稱在2017年、2018年的23億搭乘紀錄中，有99.9%的乘客在乘車過程中沒有發生過意外，以及司機回報次數佔總案例的56%，與乘客回報次數相近。

▲台灣租賃業者抗議Uber條款。（圖／記者賴文萱攝）

許多乘車公司起初對於聘用的資格篩選不嚴謹，幾乎只要擁有車輛就可以成為司機，但隨著越來越多的社會案件出現，才開始檢討公司的資格審核是不是有問題。

倫敦交通局曾在9月向Uber發送為期2個月臨時執照，但由於Uber所引發的安全問題在這段期間的觀察下來，結果令人不甚滿意，於是在11月26日宣布，將不再為Uber發放營運執照。

根據《紐約時報》報導，Uber首席法律官托尼·韋斯特（Tony West）表示，Uber還有更多工作要做，自2017年以來安全團隊規模已經擴大2倍，團隊人數達到300人，並計劃繼續擴大規模，緊接著2020年將與反性侵犯組織合作，建立一條專線，來為乘客的安全做更進一步的保護。