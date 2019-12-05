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8台女赴澳打工遭逼「性服務換生活費」　外交部：已向澳方表達關切

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲8名台灣女子赴澳洲打工旅遊，遭雇主兼房東威逼「肉償」房租。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

澳洲工會聯盟（United Workers Union）公布報告，有8名台灣籍女性背包客先前在南澳州一處水果園工作時，遭果園負責人強迫提供「性服務」，否則就不會安排她們足夠的工時賺取生活費。對此，外交部4日表示，將持續向澳方表達關切，並瞭解本案詳情。

根據《每日郵報》引述工會報告，這8名持457簽證入境的台灣女子，當時一起在南澳州河地地區（Riverland Region）一處果園從事摘水果工作，時薪僅16澳幣（約新台幣334元）。她們主管兼房東，提供給她們一間3間臥室的房屋，但要求她們每人每周得支付120澳幣（約新台幣2505元）房租，外加20澳幣（約新台幣418元）網路費，以及額外25澳幣（約新台幣522元）的租車費。

這名主管還要求她們「提供性愉悅」以換取更多工時，否則她們可能不被獲准上工，也就無法賺取足夠的生活費用。8名女子為了爭取工作機會，只能隱忍就範。報告中指出，「這些女性處在這樣的環境長達6個月，才終於鼓起勇氣投訴。」

針對台灣女子在澳洲打工度假遭逼迫不當對待事，外交部表示，相關報導的案例發生在2018年，當時這幾位國人並未向我駐澳洲代表處請求協助，國人之後均已離開澳洲。本案外交部及我駐處將持續向澳方表達關切並瞭解本案詳情。

外交部再次提醒，我國人在澳打工度假應保持警覺、做好自我保護，外交部長期宣導「七不五要」青年打工度假須知。國人倘遭遇任何急難事件或不當對待需要協助，請立即聯絡鄰近駐處急難救助電話，或改撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095，以便及時取得相關協助。同時也可以向澳洲「平等工作監察署(Fair Work Ombudsman)」及「平等工作委員會(Fair Work Commission)」兩單位申訴，以保障自身工作權利。

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