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澳洲大火毀160萬頃地！雪梨森林燒成濃煙漫天　史上最長「危險」空汙

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▲▼澳洲新南威爾士州（New South Wales）大火，雪梨3起大火燒成一場「特大火災」，面積超過30萬公頃。（圖／路透）

▲雪梨森林大火最為嚴重。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲新南威爾士州（New South Wales）大火延燒多日，從南海岸持續朝東部地區蔓延。現在連雪梨也遭殃，3起大火燒成一場「特大火災」，面積超過30萬公頃，讓雪梨空氣品質達「危險」等級。

綜合外電報導，新南威爾士州有超過100座森林大火正在肆虐，其中雪梨郊區的森林大火最為嚴重，已經燒遍超過30萬公頃，出動逾2000名消防員滅火，但被大火及濃煙逼得步步撤退。

當地媒體以「雪梨被燒得透不過氣」為標題，報導雪梨大火的危機，而火災也讓雪梨空氣品質上升至「危險」等級，讓當局警告居民最好待在室內。這同樣也是雪梨有紀錄以來「持續時間最長、範圍最廣」的一次空汙事件。

不只新南威爾士州已經燒毀超過160萬公頃的土地，連雪梨、昆士蘭州、維多利亞州、南澳洲、西澳洲及塔斯馬尼亞州皆發生大火，有些火災甚至肆虐數週，無法控制的乾旱嚴重影響澳洲的大部分地區。

報導指出，是氣候變化導致極端高溫事件，並加劇乾旱、火災等自然災害的嚴重程度。隨著大火蔓延，澳洲也因此被要求保護氣候環境，聯合國上週指出，澳洲是需要採取最多行動兌現氣候城諾的國家之一，其他包括巴西、加拿大、日本、南韓、南非及美國。

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