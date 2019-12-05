「履歷造假到發光」錄取年薪560萬工作　她被抓到扮前老闆自誇慘關1年

▲塞里奧偽造履歷，還領了1個月的薪水。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲46歲女子塞里奧（Veronica Hilda Theriault）2017年以造假後的履歷申請一份高薪工作，當時她竄改學歷與就職經驗，結果成功錄取，還領了3.3萬澳幣（約台幣70萬元）的薪水，直到後來東窗事發。她3日被以多項罪名定罪，面臨至少1年徒刑。

CNN、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，塞里奧來自西澳郊區克萊爾蒙特（Claremont），2017年她申請南澳政府官員的職務，這份工作年薪27萬澳幣（約台幣560萬元）。翻開她當時耀眼的履歷，學歷與過往的工作經歷都不符合事實，獲得面試機會後，她甚至假扮成前雇主，在一次核實的作業中說自己的表現相當良好。

法院得知，塞里奧還曾使用美國超模凱特阿普頓（Kate Upton）的照片，作為自己在求職網站「領英」（LinkedIn）上的個人相片，堆疊層層謊言。她8月開始工作，又被發現她聘用自己的手足，儘管對方經驗根本就不足。

戳破塞里奧的關鍵，是她任職後精神狀態惡化，南澳總理與內閣部門人員開始懷疑她，並發現履歷經過造假，不過，她還是工作超過1個月，被開除前賺得3.3萬澳幣。日前她對所有指控認罪，詐欺、不誠實、濫用公職罪名成立，被判處25個月徒刑，1年不得假釋。

法官博伊蘭（Michael Boylan）表示，他考量到女子的精神狀況，但這些指控是嚴重的，且塞里奧的詐欺行為帶有預謀，「你以欺騙手段獲得職位，賺取一大筆薪水，期間，你可能接觸到敏感資料。」

澳媒指出，塞里奧當時患有躁鬱症（bipolar disorder），她偽造履歷的動機是希望能賺多點錢。法院得知，她2012、2014年也曾利用假履歷求職，2014年還獲獎，她的律師此前表示，她對於自己的行為感到深深羞愧。