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港生赴台求庇護援助「官員齊缺席」　港媒：台政府兩副面孔

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▲▼港學生代表赴台尋求庇護援助。（圖／翻攝中央社）

▲港學生代表赴台尋求庇護援助。（圖／翻攝中央社）

記者曾俊豪／綜合報導

「香港大專學界國際事務代表團」3日在立法院召開記者會，呼籲政府提供明確管道，落實香港民眾到台灣尋求庇護的援助機制。不過，記者會上，除了負責記者會的時代力量主席徐永明外，包含陸委會、教育部及移民署官員都缺席。對此，港媒《星島日報》發表社論，抨擊台灣當局「兩副面孔」。

此代表團是由浸會、嶺南和教育三所大學加上學生動員代表所組成，主要因為香港自六月爆發反送中示威以來，政府與示威者的對立越來越緊張，即使在區議會選舉中，親北京的建制派大敗，但上週末在尖沙嘴的遊行活動，最終仍演變成警民衝突，顯示香港局勢短期內仍難以獲得趨緩。

主持記者會的徐永明指出，港澳條例18條賦予行政機關裁量權，但沒有明確法律明文保障程序跟當事人情況，行政機關裁量權變得非常隨意，「所以希望修正18條，讓處理程序SOP更透明，可惜這幾次院會，快5次，都在逕付二讀時被否決。」

香港學生表示，港澳條例第18條讓台灣政府有提供援助的法律依據，但至今仍未具體說明如何判定緊急危害、由誰判定，判定後的具體協助又包含哪些項目。也因此，目前來台尋求庇護者只能透過「短期停留」方式留在台灣，不能租房子、找工作，許多抗爭者更因為年紀太輕，不符合報考大學年齡，讓他們在台港之間進退兩難。

▲▼香港1117,理工大學,紅隧。（圖／記者宋良義攝）

▲香港理工大學日前淪為反送中衝突第一線。（圖／記者宋良義攝）

不過，記者會上，除了時代力量黨團成員與學生代表外，並未看見相關主管機關陸委會、移民署甚至是教育部。對此，徐永明表示，「今天邀請陸委會和移民署代表出席，但官員卻迴避、缺席，民進黨政府除了撿到槍、選舉的政治紅利之外，能不能更積極協助香港？今天官員避不出席，到底政府態度是什麼？」

此外，港媒《星島日報》也以《庇護港生耍太極・台政府兩副面孔》發表社論指出，蔡英文操作香港反修例風暴議題，連任行情急漲，在政治賭檯贏了大堆籌碼，連挫對手韓國瑜聲勢，香港的抗爭者間接成為其助選團隊。

文中提到，香港大專團召開記者會當晚，蔡英文在競選活動現場表明，處理香港問題不需要《難民法》，《港澳條例》已有基礎。

至於陸委會，一直以來均以港澳條例第18條為準則，法條提到，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」至於如何援助，一直以來十分模糊，也是此行的港生代表團想要釐清的重點。

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