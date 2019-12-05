對青年加強《憲法》教育！　林鄭月娥：增進國家意識和民族認同

▲林鄭月娥昨日出席「國家憲法日」座談會時表示，應增強《憲法》和《基本法》教育。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威遊行已持續6個月，警民衝突情勢一路升溫。在這之際，香港政府昨（4）日在會展中心舉辦「國家憲法日」座談會，特首林鄭月娥在會上強調，必須加強《憲法》和《基本法》教育，藉此增強全人的國家意識和民族認同，特別是青少年及公職人員。

據悉，今年是香港第3年舉辦有關「國家憲法日」的活動。綜合港媒報導，林鄭月娥昨日在座談會上表示，「《憲法》是國家的根本法、最高法，也是國家的重要標誌和象徵，具有最高的法律地位和權威。」她強調，《憲法》也是《基本法》的立法依據和效力來源，為香港的「一國兩制」、「港人治港」及「高度自治」等政策提供了堅韌的法理基礎和憲制依據。

林鄭月娥指出，香港在「一國兩制」下，享有獨特的雙重優勢，既是「貢獻者」，也是「受惠者」，「這70年來，國家在經濟、社會、文化、科技等領域均取得舉世矚目的輝煌成就，在國際間的地位與日俱增，成績有目共睹。」

▲香港示威遊行讓交通癱瘓 。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，由於《逃犯條例》的爭議衍生出一連串示威遊行，造成連續數月的警民衝突，嚴重衝擊香港的經濟及政治地位，林鄭月娥也對此表示，「政府目前最重要的工作是止暴制亂，盡快恢復社會秩序」。

最後，林鄭月娥強調，香港應該按照「一國兩制」的要求，完善特區《憲法》和《基本法》實施相關的制度和機制，「《憲法》和《基本法》共同構成了香港特區的憲制基礎，因此我們必須加強《憲法》和《基本法》教育，增強全社會的國家意識和民族認同，特別是公職人員和青少年。」

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