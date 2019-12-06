　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

表彰在「法律界的貢獻」　何君堯獲頒中國政法大學名譽博士

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港建制派立法會議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

▲香港建制派立法會議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

記者馬叔安／綜合報導

建制派香港立法會議員何君堯6日獲得中國政法大學頒發名譽博士學位，表彰他在法律界的貢獻及成就。對此何君堯本人表示欣喜，也對法大表示感謝。何君堯日前在本屆香港區議會選舉中落敗，也在今年10月被英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）剝奪榮譽博士學位。

根據《北京日報》客戶端，現年57歲的何君堯1984年畢業於英國安格利亞魯斯金大學，此後一直在香港法律界工作，曾任香港律師會會長。

「修例風波」以來，何君堯支持警方執法，也遭到了部分民眾的反彈，包括其辦事處被砸、父母墓地被汙損、自己還收到數十次死亡威脅，還在造勢活動中被人用尖刀刺傷。

何君堯於今年10月遭英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位。校方指出，自何君堯獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注，經過調查後撤銷其學位。

何君堯當時為此表示，「我的博士學位被取消是一個遺憾。首先，這件事學校未經任何調查就作出決定，我完全沒機會回應，英國的真實面目被暴露出來了。第二個遺憾，就是我的母校竟然受到政治的干擾。第三，這些外國人是來『落井下石』的。」

中國政法大學是中國大陸著名的法學院校，211工程重點建設高校、一流學科建設高校，被前大陸國務院總理溫家寶以及副總理李嵐清譽為「培養法律人才的最高學府」和「中國法學最高學府」。

►聲援「白衣人」成最後稻草　香港議員何君堯榮譽博士被撤銷

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
2020新iPhone五款設計曝光！最低價1.2萬　外觀、功
謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症
「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備
雨天濕鞋子一脫「腳底冒蜂窩洞蒸蛋」　醫揭病因給解方
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

28歲女腹痛堅稱「不可能懷孕」　醫生檢查驚見...雙腿蹦出一顆頭！

參加生日趴遭灌醉硬上…18歲女報警「反被指出來賣的」痛哭：再也睡不好了

表彰在「法律界的貢獻」　何君堯獲頒中國政法大學名譽博士

曝光7.5事件！陸推「大尺度」英文紀錄片　公開新疆反恐畫面

恐怖！情侶半夜12點回飯店　門一開驚見「陌生喪服男躺床」嚇壞

王毅時隔5年半訪韓　專家：促「薩德事件」後中韓關係回正軌

美國大打香港、新疆人權牌！　樂玉成在澳門嗆：斬斷伸向中國的黑手

港生赴台求庇護援助「官員齊缺席」　港媒：台政府兩副面孔

貫徹「一國兩制」　崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

民陣8日國際人權日遊行！鄧斌強6日訪北京　週日凌晨急回港「主持大局」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

28歲女腹痛堅稱「不可能懷孕」　醫生檢查驚見...雙腿蹦出一顆頭！

參加生日趴遭灌醉硬上…18歲女報警「反被指出來賣的」痛哭：再也睡不好了

表彰在「法律界的貢獻」　何君堯獲頒中國政法大學名譽博士

曝光7.5事件！陸推「大尺度」英文紀錄片　公開新疆反恐畫面

恐怖！情侶半夜12點回飯店　門一開驚見「陌生喪服男躺床」嚇壞

王毅時隔5年半訪韓　專家：促「薩德事件」後中韓關係回正軌

美國大打香港、新疆人權牌！　樂玉成在澳門嗆：斬斷伸向中國的黑手

港生赴台求庇護援助「官員齊缺席」　港媒：台政府兩副面孔

貫徹「一國兩制」　崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

民陣8日國際人權日遊行！鄧斌強6日訪北京　週日凌晨急回港「主持大局」

立院三讀通過《社維法》　刪除「易以拘留」等違憲條文

央廣拿中央預算打韓國瑜？　韓陣營：韓黑新聞都會下廣告推播

陽明山「保變住」開挖25萬↑58萬m3　環團與時力控北市府圖利財團蓋豪宅

【瑪法達談星】十二星座12.04～12.10運勢！靈活與風險分散才是生存之道

影／合歡山莊下雪！中午1℃天細雪+冰霰　追雪民眾都瘋狂了

2019台北金融科技展　集保e存摺、基富通好享退有亮點

邀寵物狂歡聖誕　南紡購物中心毛孩主題活動登場

「浙江衛視代表」現身高以翔靈堂　致意9分鐘快閃離開

明道現身高以翔靈堂悼念　難過曝「出事前2天一起話家常」

1900萬賓利台灣5配額全賣光！Continental GT Number 9致敬傳奇

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

大陸熱門新聞

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

高挑醫科女機場「拼車回校」後身亡

香港罕見有感地震　規模1.4

人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了

即／港議員發起林鄭彈劾案　投票後被否決

砧板從沒洗過！58歲男換上肝癌末期

《追我吧》永久停播　總監出面道歉

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

女兒遭霸凌…爸怒衝學校捅死9歲同學　一審判死

情侶半夜回飯店！床上卻躺「陌生喪服男」嚇壞

白皙妹失聯超72hrs！關鍵照片揭：和男同事有關

唐山地震規模4.5…北京網友瘋狂洗版「被床搖醒了」！

情侶吵架女友遭撞亡...男判10個月

更多熱門

相關新聞

崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

本月20日時值澳門回歸中國20周年，特首崔世安在《人民日報》6日刊出的專訪中表示，在中央的關懷支持下，澳門特區政府團結帶領澳門社會各界全面準確貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，未來澳門將積極把握「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設等重大機遇，為國家貢獻力量。

廣東逾300家高新台企減稅數十億

廣東逾300家高新台企減稅數十億

香港罕見有感地震　規模1.4

香港罕見有感地震　規模1.4

即／港議員發起林鄭彈劾案　投票後被否決

即／港議員發起林鄭彈劾案　投票後被否決

烏克蘭新納粹分子現身香港反送中街頭

烏克蘭新納粹分子現身香港反送中街頭

關鍵字：

何君堯安格里亞魯斯金大學中國政法大學粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

Wanna One有1人因作假票數入選！

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面