表彰在「法律界的貢獻」　何君堯獲頒中國政法大學名譽博士

▲香港建制派立法會議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

記者馬叔安／綜合報導

建制派香港立法會議員何君堯6日獲得中國政法大學頒發名譽博士學位，表彰他在法律界的貢獻及成就。對此何君堯本人表示欣喜，也對法大表示感謝。何君堯日前在本屆香港區議會選舉中落敗，也在今年10月被英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）剝奪榮譽博士學位。

根據《北京日報》客戶端，現年57歲的何君堯1984年畢業於英國安格利亞魯斯金大學，此後一直在香港法律界工作，曾任香港律師會會長。

「修例風波」以來，何君堯支持警方執法，也遭到了部分民眾的反彈，包括其辦事處被砸、父母墓地被汙損、自己還收到數十次死亡威脅，還在造勢活動中被人用尖刀刺傷。

何君堯於今年10月遭英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位。校方指出，自何君堯獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注，經過調查後撤銷其學位。

何君堯當時為此表示，「我的博士學位被取消是一個遺憾。首先，這件事學校未經任何調查就作出決定，我完全沒機會回應，英國的真實面目被暴露出來了。第二個遺憾，就是我的母校竟然受到政治的干擾。第三，這些外國人是來『落井下石』的。」

中國政法大學是中國大陸著名的法學院校，211工程重點建設高校、一流學科建設高校，被前大陸國務院總理溫家寶以及副總理李嵐清譽為「培養法律人才的最高學府」和「中國法學最高學府」。

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