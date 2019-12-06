貫徹「一國兩制」　崔世安：回歸以來是澳門發展最好的時期

▲澳門。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

本月20日時值澳門回歸中國20周年，特首崔世安在《人民日報》6日刊出的專訪中表示，在中央的關懷支持下，澳門特區政府團結帶領澳門社會各界全面準確貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，未來澳門將積極把握「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設等重大機遇，為國家貢獻力量。

崔世安指出，澳門政府和社會各界人士始終堅決維護憲法和基本法權威，把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央權力和保障特別行政區高度自治權有機結合起來，並且以人為本、科學施政，始終堅持傳承創新、共建共用，始終堅持提升廣大澳門居民的參與感、獲得感、幸福感、安全感。

崔世安提到，「在澳門社會各界的共同努力下，我們通過完善愛國教育、加強青年工作、支持社團發展，實現了愛國愛澳核心價值廣泛深入人心，推動了愛國愛澳力量不斷發展壯大。」

▲澳門特別行政區第四任行政首長崔世安。（圖／記者陳政錄攝）

他強調，澳門回歸以來的20年，是澳門歷史上發展最快最好的時期，下一步要按照中央對澳門發展的定位要求，扎實推進世界旅遊休閑中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台、以中華文化為主流多元文化共存的交流合作基地建設，「總的來說，就是要善用『一國兩制』制度優勢，加強區域合作與協同發展，實現澳門經濟適度多元發展。」

針對自己過去10年的施政，崔世安說，以堅定不移的信念全面準確貫徹落實「一國兩制」，才能確保特區行穩致遠；以維護國家主權、安全和發展利益為大前提，才能促進澳門長期繁榮安定。

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