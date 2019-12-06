法律系哥落榜3年！遠距女友放生...他變一個人「每天到圖書館」超悲哀

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組／周亭瑋報導

因拚國考放棄工作，和另一半產生摩擦的故事時有所聞，然而這位法律系哥的經歷，更令人不勝唏噓。他不僅連考3年落榜，連交往多年的女友也轉身離去，最後打擊過大的他，全然失去鬥志，儘管每天準時赴圖書館報到，但都是上網、看小說打發時間。

男網友在PTT娓娓道來，他朋友阿明（化名）在研所時交了一位女友，對方在他當兵期間就先入職場了，而他退伍後因為找不到合適的工作，所以回老家準備國考。

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阿明連考2年都差臨門一腳，結果在第3年時，他發現原本每天都會打電話的遠距女友，打電話也不接，還經常消失1、2個禮拜，然後隔天才回訊息說，昨晚在忙。

原po接著說，「原本每2個禮拜或3個禮拜會約台北吃飯，結果後來也開始約不到，女方很常說假日要加班，要跑客戶什麼的，而阿明也很相信女友，沒什麼警覺性，也沒有任何懷疑。」

就這樣一直到8月份考完試，阿明想約女友見個面，都被敷衍過去，於是他一轉念，想說乾脆全部考完再見，「8月份的書記官考試他很有信心，10月份放榜當天還起了大早，後來放榜時間一到，阿明拿著榜單反覆看了好幾次，怎麼樣都沒看到自己的名字，瞬間腦袋是空白的。」

▲私立大學法律系畢業的他，考著考著就脫離人群。（圖／視覺中國CFP）

當下，阿明突然覺得，自己努力了3年卻一無所獲，還浪費許多美好的青春時光，不禁悲從中來打給了女友，結果對方立刻掛掉，並傳訊息說，「雖然現在是午休時間，但還是很忙，有事我有空會回撥」。

由於實在太難過，需要傾訴內心的苦，阿明很快地回傳，「我又落榜了，現在很難過，能夠陪我講一下話就好嗎？拜託。」然而，等了10分多鐘，換來的是女友分手的決定，並決絕地說，「不要再打給我，我也不會接，不會回了」。

隔天，阿明帶著悲傷情緒應考律師考試，想當然也是落榜了，而自從那次打擊之後，他一蹶不振成了廢人，每天假裝自己還是考生，然後到圖書館看書，但實際上都在那上網看小說，然後一天混過一天，錢不夠時就打零工賺點生活費，一直到現在36歲了，依然渾沌度日。

看完阿明的經歷，鄉民們紛紛回應，「希望你能早日振作」、「先承認你就是你朋友」、「心有戚戚焉」、「好苦，讀著讀著眼淚不自覺的流了下來」、「只剩國考也是滿悲哀的」、「考其他國營阿，依你實力會上，別執著律師」。

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