紅衛兵？民眾黨張渝江提「PTT關站」 　97%鄉民批無理

實習記者羅明輝／綜合報導

「卡神」楊蕙如網軍案持續延燒，民眾黨立委候選人張渝江日前上網路頻道「民眾之聲」，探討到「網軍網路帶風向歪風」時脫口而出說「當選就把PTT整個關站」，讓坐在他身旁、曾是PTT表特版名人「神龍Z9」的新北第七選區立委吳達偉頓時眉頭緊皺。這番言論一出，也引起了PTT鄉民暴動，直呼，「到底誰是紅衛兵？」

張渝江在4日播出的節目上提到，「我的年紀其實是最早在用BBS的那個年代，在用的時候叫作『椰林風情』，我曾經有過PTT帳號，但因為現在我也沒有在用PTT了，如果今天我當了台灣的什麼，我就要把PTT整個關站。」

▲ 張渝江提出，「當選就把PTT關站」，讓一旁吳達偉聽完頓時皺起眉頭 。（圖／翻攝自民眾之聲臉書）

這段發言讓坐在張渝江身邊的吳達偉頓時滿臉困惑，忍不住張嘴「蛤？」了一聲，不過張渝江繼續說道，「其實PTT真的是一個封閉的系統，我現在也不能註冊，還要去跟人家買帳號。就變得像計程車司機一樣，我的牌轉來轉去。現在有多少PTT帳號？它到底影響了什麼？又到底有多少選民在PTT裡面？」

早在先前，張渝江就曾在臉書發文提到，「每天上 （PTT） 來花一小時的人就算時薪200 ，一天100萬人一小時，每天有2億的產值消失，每年有近千億的產值消失，我是坐高鐵的，高鐵花了4千億，每四年ptt就耗掉一條高鐵的產值，消失的產值早讓高鐵環島了」，他更強調 ，「PTT 的存在除了害死外交官外，浪費了年輕人的黃金時光。」

▲ 多達97% 的網友不贊同張渝江言論 。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書粉專）

張渝江一系列的PTT關站言論，隨即引發了鄉民熱議，紛紛提到「限制言論自由嗎，怕人家說壞話，就打算要封」、「不能註冊就要關站喔？」、「到底誰才是是紅衛兵？」「你說關就關? 好大的官威」、「真的關了，十萬人就要上街頭了」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」也在5日開設投票活動，詢問網友們覺得張渝江在節目上提出有關PTT的言論到底是「言之有理」還是「狗屁不通」，在2.3萬票中，只有3%贊同他的言論，其他多達97%的網友則是都不贊同。

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