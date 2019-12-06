他問「夾娃娃機店真的泡沫化嗎」　網曝「真實一幕」揭關鍵：還早呢

▲夾娃娃機店。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

夾娃娃機和一般茶飲店、咖啡廳比起來，成本低很多，因此許多民眾會花點錢以此為副業，放著多少賺一些。不過一名網友就好奇，他早在前一陣子就聽說夾娃娃機店的商機已經不復以往，有點走向泡沫化的趨勢，但路上似乎還是很常看到這些店，好奇此現象原因為何。

一名網友日前在PTT八卦版上發問，他表示自從幾個月前就陸續有看到「夾娃娃機泡沫化」的新聞，然而走在路上，還是發現街邊有一堆夾娃娃機店林立，因此相當好奇「你各位住的地方，夾娃娃機店真的泡沫化了嗎？」

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貼文一出，網友們都表示還早，原因就像「賭博心態」一樣，很多人路過閒來沒事，沒有花個100元是不會罷休的，「我家樓下撐好久」、「還沒看到店面收起來的」、「有比較少，但還是常看到」、「國小國中生是夾娃娃主力」、「就賭博電玩，感覺願意被騙的人還是很多」。

▲網友表示還是很多人有「賭博心態」想玩幾把。（圖／本報資料照）

另外，還有網友分享日前看到的一幕，「幾天前看一個開A45 AMG，開後車廂滿滿補品，還是有賺頭吧！看過幾間倒掉的，但地點大多都是來亂的，地點不錯的都活好好的。」

此外，也有人認為，有些夾娃娃機雖然仍在運作，但不代表台主就有賺錢，有可能是小賠錢硬撐著；然而最有賺頭的，大概還是出租店面的「場主」了，「檯子有租出去基本都是賺，反正虧錢的是那些租檯子的。」

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