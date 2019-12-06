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新北市圖辦「武林書香大會」　解謎挑戰成功送「武學秘笈」

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▲ 新北市圖辦「武林書香大會」 解謎挑戰成功送「武學秘笈」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖辦「武林書香大會」，解謎挑戰成功送「武學秘笈」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館特別舉辦「武林書香大會」，將於8日起展開，除了紀念書展，還有趣味的「金庸武俠人物扮裝解謎」活動，館員特別化身成金庸小說群俠人物，邀讀者解謎當武林高手，成功挑戰的讀者，即可獲得限量「武學秘笈」筆記本，歡迎大家前來挑戰，一起重溫金庸筆下的武俠江湖。

新北市立圖書館表示，為響應12月的臺灣閱讀節活動，同時向武俠小說界的一代宗師大師金庸致敬，新北市立圖書館特別推出「那些年，我們一起追過的金庸」系列活動，8日上午10時首先於總館登場的「金庸武俠人物扮裝解謎」活動，民眾除了可以參加解謎挑戰，當武林高手，還可以免費扮裝體驗，變身武俠經典角色，打卡拍照。

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▲ 新北市圖辦「武林書香大會」 解謎挑戰成功送「武學秘笈」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 館員特別化身成金庸小說群俠人物，邀讀者解謎當武林高手。

「那些年，我們一起追過的金庸」活動包括8日上午10時「武林大會－金庸武俠人物扮裝解謎」，邀民眾化身武林高手，拍照上傳新北市立圖書館粉絲專頁或與館員互動猜謎，即可獲得限量「武學秘笈」筆記本。

「金庸武林主題書展」分別於板橋分館、板橋四維分館、板橋國光閱覽室、板橋江子翠分館及汐止分館展出至12月底止，活動期間到分館借閱5本書，並回答金庸作品相關問題，可獲贈「武學秘笈」，歡迎各路英雄好漢，一起到圖書館練功答題。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

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