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哄4月大女嬰午覺…2小時後見她趴睡窒息亡！保母夫妻檔賠300萬換緩刑

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▲▼孩午睡驚醒「尖叫爬出嬰兒床」　家長一看監視器發毛！神父急勸：快搬家（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市1名4個月大的女嬰午覺時因趴睡意外身亡，照顧她的保母夫妻檔分別被依犯過失致死罪判6、4個月徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

北市1名4個月大的女嬰2018年11月27日下午獨自在房內午睡，不料保母妻準備帶她去洗澡時，發現女嬰已轉為趴睡且無呼吸心跳，經緊急送醫後仍宣告不治。士林地院5日依過失致死罪，判邱姓保母及其妻子各6月、4月徒刑，得易科罰金18萬、12萬，緩刑3年。全案仍可上訴。

邱姓男子與其妻子育嬰經驗長達10多年，邱男領有保母執照但邱妻沒有，但2人同在家中一起照顧多名小孩。2018年11月27日下午，夫妻倆獨留1名4個月大的女嬰在房內睡覺超過2小時，待女嬰差不多要洗澡時，邱妻才前往房間將女嬰叫醒，不料卻見女嬰已轉為趴睡且無呼吸心跳，當下2人嚇得急忙打119報案並將女嬰送往醫院搶救，遺憾女嬰最後仍不治身亡。

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲邱妻欲帶女嬰洗澡時，發現她已轉為趴睡且無呼吸心跳，窒息身亡確定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

邱姓夫妻的辯護人法庭上稱，女嬰相較其他孩子較難哄睡，當日邱姓夫妻好不容易讓她睡著後，因擔心她受其他孩子影響，才會將她獨留在家中常經過、方便照看的房間內。另據了解，邱姓夫妻倆在女嬰逝世後已承受極大身心痛苦，盼求法官能給予緩刑機會。

法院審理時，邱姓夫妻坦承過失，當庭交付300萬與女嬰父母達成和解。刑事部分，法官認為2人未在合理時間內不定時查看女嬰睡眠狀態，疏忽之下導致女嬰死亡，但考量他們犯後態度良好，也誠意拿出賠償金與女嬰父母和解，又事發當下有馬上報案並將女嬰送醫，符合自首減刑，最後依過失致死罪分別判邱夫6月、張妻4月，得易科罰金18萬、12萬，皆緩刑3年。全案仍可上訴。

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