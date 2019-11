她玩自拍傳給朋友　秒收回覆「快看頭旁邊」驚見嬰靈側臉…揭大2歲夭折姐身世

▲女子自拍拍到嬰靈嚇壞朋友。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

英國南約克郡一名女子日前在家用Snapchat時,原本想拍下自己睡前的自拍照,沒想到事後傳給朋友,卻意外發現在旁邊空白的地方,有著一個輪廓相當清楚的嬰靈臉。女子之後傳給家人詢問,才知道自己出生前有著一個「流產」的姐姐,而恰巧的是,這個嬰靈的輪廓也跟女子的2歲女兒相當像。

根據英國《太陽報》報導,25歲的格林(Kelly Green)當時正自己在家中用著Snapchat聊天,並且將隨手的自拍傳給好友。好友卻放大之後回傳表示,「看妳的頭旁邊」,格林在將畫面放大之後,發現一個疑似女嬰的輪廓,且頭髮披在臉頰上,當下立刻傳給家人告知這件事。

格林父親德里克(Derek)表示,他認為這個嬰靈是不可否認的,因為在格林出生前兩年,他和妻子曾懷孕,但卻流產失去了這個小女孩潔西卡(Jessica)。格林得知後則表示,一開始確實嚇壞了,但之後知道就是「家人」就沒有特別害怕,但在拍攝照片的當下,確實旁邊都沒有人,也難怪朋友收到會很害怕。

德里克與妻子在當地對幽靈略有研究,因此希望有會通靈的網友可以協助。但有網友也表示,一旁的女嬰靈看起來比較像18世紀的小孩,因為感覺是穿著多層洋裝。但無論外界的揣測為何?格林一家人仍相信就是無緣的姊妹,甚至還發現嬰靈的側面與格林2歲的小女兒有些類似。

Gobsmacked? Kelly Green was left "gobsmacked" after the "ghost" of her dead sister apparently photobombed her on Snapchat, reports Debbie White. https://t.co/O16Sa3p6Pk