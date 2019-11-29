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她玩自拍傳給朋友　秒收回覆「快看頭旁邊」驚見嬰靈側臉…揭大2歲夭折姐身世

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▲▼女鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女子自拍拍到嬰靈嚇壞朋友。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國南約克郡一名女子日前在家用Snapchat時，原本想拍下自己睡前的自拍照，沒想到事後傳給朋友，卻意外發現在旁邊空白的地方，有著一個輪廓相當清楚的嬰靈臉。女子之後傳給家人詢問，才知道自己出生前有著一個「流產」的姐姐，而恰巧的是，這個嬰靈的輪廓也跟女子的2歲女兒相當像。

根據英國《太陽報》報導，25歲的格林（Kelly Green）當時正自己在家中用著Snapchat聊天，並且將隨手的自拍傳給好友。好友卻放大之後回傳表示，「看妳的頭旁邊」，格林在將畫面放大之後，發現一個疑似女嬰的輪廓，且頭髮披在臉頰上，當下立刻傳給家人告知這件事。

格林父親德里克（Derek）表示，他認為這個嬰靈是不可否認的，因為在格林出生前兩年，他和妻子曾懷孕，但卻流產失去了這個小女孩潔西卡（Jessica）。格林得知後則表示，一開始確實嚇壞了，但之後知道就是「家人」就沒有特別害怕，但在拍攝照片的當下，確實旁邊都沒有人，也難怪朋友收到會很害怕。

德里克與妻子在當地對幽靈略有研究，因此希望有會通靈的網友可以協助。但有網友也表示，一旁的女嬰靈看起來比較像18世紀的小孩，因為感覺是穿著多層洋裝。但無論外界的揣測為何？格林一家人仍相信就是無緣的姊妹，甚至還發現嬰靈的側面與格林2歲的小女兒有些類似。

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