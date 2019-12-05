手遊打一半爆氣！他在網路世界嗆人「靠媽養、媽寶」挨告　無罪確定

▲鄭男在玩手遊時於公開視窗中罵李男「媽寶」挨告，最終被判無罪確定。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄1名鄭姓男子玩手遊時，在公共對話窗嗆李姓玩家「沒讀書、靠媽媽養、媽寶」等貶低言語，事後李男因心有不甘向鄭男提告公然侮辱。一審時法官認為鄭男言論僅侵害到李男遊戲中虛擬人格的名譽，不在公然侮辱保障範圍內，判李男無罪。檢方在提上訴後，高雄高分院3日維持無罪確定。

據判決，鄭、李2名玩家過去就常因手遊起紛爭，2018年7月時李男就因恐嚇鄭男，「我看你到時候是坐著玩還是跪著玩」，被依犯恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。不料才事隔1個月，鄭男為了報復，在以暱稱「激靈劍神」在登入遊戲後，於公共對話窗對暱稱「虎弟」的李男嗆聲，「聽說你沒工作看媽媽養」、「媽寶，沒工作在家嘴屁？」、「打輸回去哭著喊媽媽」，李男氣得提告反咬鄭男。

鄭男到案時向檢方辯稱自己絕無辱罵之意，語句裡都有打上問號，但最終仍遭起訴。法官審理時認為，「媽寶」意指長期靠長輩養沒有在工作的人，確實有貶低意味，但這些辱罵存在於網路的虛擬世界中，而有關名譽評價這類東西，只有從實體世界人格延伸時，才據刑法保護，因此難認定李男現實生活中名譽有受侵害，判鄭男無罪。

檢方不服再提上訴時表示，網路虛擬世界的背後也都是現實世界的人在操作，因此實際上對於名譽的保護不應有所差異。二審合議庭法官回應，「媽寶」確實有辱罵的意思，但玩家帳號都是暱稱及虛擬圖像，在欠缺其他個資特徵輔助下，實在難認定「虎弟」的真實身分，又經查發現，該帳號還是李男朋友轉讓給他的。此案最終判定還是難以構成公然侮辱罪，駁回上訴確定。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►狂吸笑氣助興真歸天！花蓮壽豐男子陳屍房內...現場留2支鋼瓶

►與人夫偷情生女挨告！小三竟扯：元配欠我錢…她默許老公「陪睡抵債」