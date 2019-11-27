1歲女童遭狠摔「癱瘓無法進食」　保母判刑6年8月…母泣「判太輕」

▲陳姓女童遭郭姓保母凌虐重傷，半攤無法進食，法院判她6年8月。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者李忠憲／台中報導

1歲陳姓女童遭郭姓保母凌虐重傷，眼睛接近失明，無法進食且左側肢體偏癱，郭女卻至今未和解。台中地方法院27日宣判，將郭姓保母依成人對兒童傷害致重傷害罪判處6年8月，郭女未出庭，聽判的陳童母親當場淚灑法庭，認為實在判太輕，一定會上訴。

太平區29歲郭姓女子與當警察的鄭姓丈夫育有1子，他今年3月取得合格保母證書，4月收托1歲陳姓女童及另1名幼童，連同自己的兒子，照顧3名未滿2歲幼童，已違反收托2歲以下幼兒不得超過2人規定。

郭姓保母6月21日上午在家照顧3名幼童，她自述當時她要幫躺在嬰兒床上的陳姓女童換尿布，但陳童兩腳伸直不願配合，加上自己的小孩在一旁鬧脾氣，她先用手拍打陳童大腿，但她卻越哭越大聲。郭女無法忍甚2童哭鬧，因此情緒失控，將陳童從嬰兒床抱起，雙手撐住女童腋下劇烈搖晃她在放回床上。

郭女見陳姓女童仍持續哭鬧，一氣之下竟用左手抓她的左手後，將她拉出嬰兒床再猛力摔撞嬰兒床旁，再將她放置在雙人床墊上。不久後，她發現女童有異，已無呼吸心跳，立刻進行心肺復甦術未果，趕緊打119。救護人員到場後，立刻將女童送醫急救，醫護人員發現她頭部受重創、左手骨折，立刻進行開顱手術。

女童命雖然救回，但到現在無法進食，需要鼻胃管餵食，另外，目前在語言上只能發現些微無意義的單音，左側肢體偏癱明顯，腦傷也無法完全治癒，醫療評估後確認以達重傷害程度。

台中地檢署日前依傷害致重傷害罪嫌將郭女起訴，案經台中地院審結，今天上午宣判。合議庭認為，陳姓女童年僅1歲，郭姓保母本應悉心呵護照料女童，卻因她兒子與女童同時哭鬧而情緒失控，猛力搖晃將女童自嬰兒床拉起來再丟摔在地上的床墊，造成被害女童頭部重創，犯後還沒有與被害人達成和解，依傷害致重傷害罪判處6年8月。

陳姓女童母親及舅舅到場聽判後，陳母當場淚灑法庭，泣不成聲，她說，這孩子要照顧一輩子，這樣判實在太輕了！她一定會上訴！

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