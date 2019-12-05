侵犯表嫂愧疚不已！他因語障無法說話　法庭中「下跪磕頭」求原諒

▲阿慶（化名）趁表嫂從櫃子理拿東西時，用一手從背後將她嘴巴摀住，另一手指侵她下體私密處。（示意圖／123RF）

記者徐愷昕／台北報導

男子阿慶（化名）3月在表哥家中趁表嫂從冷凍櫃拿東西時，一時興起，竟不顧表嫂反抗，強行將她壓在地板上用手指侵犯她私密處，家人則在聽到表嫂呼救後急出面制止。士林地院審理時，患有聽語障礙的阿慶因無法言語，當場下跪磕頭以行動表示歉意，但表嫂仍無意和解。法官最後依強制性交罪判處阿慶有期徒刑2年，全案仍可上訴。

據判決，阿慶3月5日下午在表哥家見表嫂從冷凍櫃拿東西時，突然色慾大開，在忍不住的情況下先用一手將表嫂嘴巴摀住，再用另手強行脫光她下半身衣褲，並同時以手指強行插入她私密處性侵得逞。

過程中，阿慶失去理智的瘋狂撫摸表嫂胸部及下體，而當2人在地上翻滾掙扎時，表嫂也用盡全身力氣用嘴巴咬了阿慶手掌以求自保，同時也大聲求救。家人們在聽到聲音後急忙前來制止阿慶，表嫂脫困後則因全身傷痕累累，在家人陪同下也迅速前往醫院驗傷並向警方報案。

阿慶自小時候經歷嚴重發燒後，就成為聽語障礙人士，法院開庭時，他因無法開口言語，當場下跪磕頭以示歉意，但表嫂仍無意和解，盼求法官判刑。法官審酌，雖雙方未和解，但阿慶是身障人士，依法予以減刑，最終依犯強制性交罪判他有期徒刑2年。全案仍可上訴。

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