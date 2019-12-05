　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2019桃園鐵玫瑰國際音樂節　聽搖滾捐發票還可抽大獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019桃園鐵玫瑰國際音樂節，於桃園高鐵站前廣場開唱。（圖／文化局提供）

▲2019桃園鐵玫瑰國際音樂節，12月7、8日於桃園高鐵站前廣場開唱。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

週末假日來桃園參加搖滾趴、捐發票做公益、還可抽大獎！「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節-鐵粉搖滾趴」，12月7、8日下午2時起，於桃園高鐵站前廣場開唱，現場另設置音樂體驗教學區、胖卡市集等多項周邊活動。此外，到場民眾只要捐出發票3張今年11、12月份消費發票給公益團體，即可兌換1張抽獎券，有汽車、電動機車等大獎。

文化局5日指出，「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節-鐵粉搖滾趴」，12月7、8日兩天下午2時起，於桃園高鐵站前廣場開唱，率先由16組新星樂團們在玫瑰星舞台開唱，現場另設置音樂體驗教學區、文創市集、胖卡市集、公益攤位、網紅打卡區等多項周邊活動。

玫瑰大舞台則於每日下午4時起開演，演出陣容包含 12月7日(六)嘻哈電音：BCW、OVDS、台客電力公司ft.妖之鬼狐(日本)、呂士軒、玖壹壹、夜貓組、草屯囝仔、高爾宣、黃明志(馬來西亞)；12月8日(日)原創搖滾：ALL OFF (日本)、HarryBigButton (韓國)、P!SCO、八十八顆芭樂籽、老王樂隊、血肉果汁機、青虫 aoi、滅火器、董事長樂團 ft. AKB48 Team TP、麋先生。

兩天的活動全程免費自由入場，並結合「YouTube桃園鐵玫瑰頻道」、「公視＋影音平台」、「台灣好APP」三大網路影音平台，為無法到場的民眾全程線上直播。喜愛音樂的朋友請密切注意桃園鐵玫瑰官網及臉書專頁，一起參與桃園最大音樂盛事。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／謝和弦爆持有大麻！　警方逮捕帶回
利菁暖問「你心流血嗎？」　大飛爆被綠認：我沒有心了！
女童肛門噴血「爸爸弄的」！父急喊冤…「這東西」逆轉判決
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男闖焿子坪溫泉露頭泡腳慘燙傷　金山警協同消防即刻救援

2019桃園鐵玫瑰國際音樂節　聽搖滾捐發票還可抽大獎

新北自然生態保育團隊　退而不休竭力宣導生態保育觀念

響應公益挺社福　黃偉哲力薦庇護工場年菜伴手禮

Ai TAOYUAN國際新創機器人節　2100隊好手集聚桃園巨蛋

浮動式太陽光電兼顧生態與環境　不影響灌溉及民生用水

2019台南西港胡麻季產業文化　黃偉哲邀請民眾共襄盛舉

新北寺廟推雙語籤詩　金包里慈護宮拜神英文嘛會ㄟ通

2019台南市工務局走過前瞻閃亮建設　邁向2020國際新城

大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路　黃偉哲持續推動溪北交通網

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

男闖焿子坪溫泉露頭泡腳慘燙傷　金山警協同消防即刻救援

2019桃園鐵玫瑰國際音樂節　聽搖滾捐發票還可抽大獎

新北自然生態保育團隊　退而不休竭力宣導生態保育觀念

響應公益挺社福　黃偉哲力薦庇護工場年菜伴手禮

Ai TAOYUAN國際新創機器人節　2100隊好手集聚桃園巨蛋

浮動式太陽光電兼顧生態與環境　不影響灌溉及民生用水

2019台南西港胡麻季產業文化　黃偉哲邀請民眾共襄盛舉

新北寺廟推雙語籤詩　金包里慈護宮拜神英文嘛會ㄟ通

2019台南市工務局走過前瞻閃亮建設　邁向2020國際新城

大台南公車橘9麻嘉快線啟動上路　黃偉哲持續推動溪北交通網

Wanna One確定1人票數作假入選！2年前決賽「誤傳圖」引爆討論

快訊／韓國瑜：青年眼裡我是流氓、草包 「但10年之內台灣會脫胎換骨！」

男闖焿子坪溫泉露頭泡腳慘燙傷　金山警協同消防即刻救援

快訊／謝和弦持有大麻被捕！　警方「接到民眾檢舉」上門逮人

2019桃園鐵玫瑰國際音樂節　聽搖滾捐發票還可抽大獎

剛用完「消炎噴劑」5分鐘！他酒測竟超標…路邊狂漱口15分鐘

Volvo車展陣容搶先看！凱渥x伊林6名模站台　強打PHEV油電動力

泰國廚壇金童客座晶華　5道式午餐2000元有找

蔡壁如爆楊蕙如、「有三個女人」　一天到晚要「市長專簽」額外補助

新北自然生態保育團隊　退而不休竭力宣導生態保育觀念

超夯椅子挑戰只有女生做得到？　男生練再壯都「不舉」引網熱議

地方熱門新聞

單親媽背1歲兒賣烤地瓜　想讓女兒回到身邊

新竹人臭味吸到快吐！驚見一條火線

單親媽賣烤地瓜　兒立志當警護她

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

單親媽攜子賣地瓜　宜蘭人排隊幫下架

鄭文燦頒農業發展貢獻獎　朝品牌化

台南有熊出沒？巨大腳印驚動議長

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

劍湖山跨年　將放9分20秒煙火

蟲蟲入侵　宜蘭五十二甲溼地「樹上煙火」遭啃光

桃園3農漁會　獲「農金獎」

全民督工　桃園市圖總館工程及進度

婦人台南雙春失蹤海巡協尋

頭份國中絲竹樂團　3個月進軍全國

更多熱門

相關新聞

桃園國慶晚會　音樂饗宴慶國家生日

桃園國慶晚會　音樂饗宴慶國家生日

首度移師桃園舉辦的2019國慶晚會，8日下午於桃園高鐵站前廣場進行彩排，彩排歌手謝雷、張琪合唱「傻瓜與野ㄚ頭」，帶大家回到台灣群星會時期的那段美好歲月。昔日是演唱情侶搭擋的兩人表示，這次演唱的主題是群星會，唱的雖是老歌，但歌曲沒有老歌和新歌，好聽最重要，希望9日來參加國慶晚會的海內外朋友，聽歌都很開心！

松菸3次槍擊　警方派員長期站崗

松菸3次槍擊　警方派員長期站崗

富邦槍手價碼曝光　警：藏鏡人賺不多

富邦槍手價碼曝光　警：藏鏡人賺不多

覬覦雙北土方　松聯神經華半年找小弟開槍4次

覬覦雙北土方　松聯神經華半年找小弟開槍4次

松菸槍手扯：行車糾紛　警將擴大掃黑

松菸槍手扯：行車糾紛　警將擴大掃黑

關鍵字：

2019桃園鐵玫瑰國際音樂節桃園高鐵站

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面