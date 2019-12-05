2019桃園鐵玫瑰國際音樂節　聽搖滾捐發票還可抽大獎

▲2019桃園鐵玫瑰國際音樂節，12月7、8日於桃園高鐵站前廣場開唱。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

週末假日來桃園參加搖滾趴、捐發票做公益、還可抽大獎！「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節-鐵粉搖滾趴」，12月7、8日下午2時起，於桃園高鐵站前廣場開唱，現場另設置音樂體驗教學區、胖卡市集等多項周邊活動。此外，到場民眾只要捐出發票3張今年11、12月份消費發票給公益團體，即可兌換1張抽獎券，有汽車、電動機車等大獎。

文化局5日指出，「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節-鐵粉搖滾趴」，12月7、8日兩天下午2時起，於桃園高鐵站前廣場開唱，率先由16組新星樂團們在玫瑰星舞台開唱，現場另設置音樂體驗教學區、文創市集、胖卡市集、公益攤位、網紅打卡區等多項周邊活動。

玫瑰大舞台則於每日下午4時起開演，演出陣容包含 12月7日(六)嘻哈電音：BCW、OVDS、台客電力公司ft.妖之鬼狐(日本)、呂士軒、玖壹壹、夜貓組、草屯囝仔、高爾宣、黃明志(馬來西亞)；12月8日(日)原創搖滾：ALL OFF (日本)、HarryBigButton (韓國)、P!SCO、八十八顆芭樂籽、老王樂隊、血肉果汁機、青虫 aoi、滅火器、董事長樂團 ft. AKB48 Team TP、麋先生。

兩天的活動全程免費自由入場，並結合「YouTube桃園鐵玫瑰頻道」、「公視＋影音平台」、「台灣好APP」三大網路影音平台，為無法到場的民眾全程線上直播。喜愛音樂的朋友請密切注意桃園鐵玫瑰官網及臉書專頁，一起參與桃園最大音樂盛事。

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