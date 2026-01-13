快訊／陳其邁恭喜賴瑞隆！讚4候選人體現良性競爭風範：值得肯定

▲高雄市長陳其邁對市長初選結果發聲恭喜。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

民進黨昨執行高雄市初選民調調查，今（13）日稍早公布民調結果，由賴瑞隆代表民進黨出線決戰2026高雄市長選舉。市長陳其邁稍早接獲消息後，先是恭喜立委賴瑞隆，此外也大讚4位候選人在初選過程中體現良性競爭風範，「每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定。」

陳其邁表示，首先恭喜賴瑞隆委員通過民進黨初選。初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次4位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁認為，每一位候選人在初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

民進黨在2026選戰提名部分，高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。昨晚執行高雄初選民調，今上午10點半正式開封跑數據，最終結果由賴瑞隆勝出，根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。