▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

日本首相高市早苗決定解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉，在日本政壇投下震撼彈。資深媒體人矢板明夫分析，此舉背後有3大原因，均旨在掃除施政障礙，而第三點原因正是將「挺台路線」交由日本民意「表決」。

矢板明夫在臉書表示，從表面上來看，日本正處於物價、經濟、外交及對中安全政策等棘手問題的「多事之秋」，所以高市此時解散國會，立刻被在野黨批評是在「製造政治空白」。事實上，高市的判斷恰恰相反，因為她正是為了「消除政治空白」，才選擇在此刻出手。

第一個原因「政權基盤脆弱不利於施政」

矢板明夫指出，目前執政的自民黨和日本維新會加起來才剛好233席過半，這種「邊緣多數」讓政權極不穩定，只要有一名議員缺席或倒戈，預算案、人事案甚至重要法案都有遭否決的風險。因此，趁內閣支持率仍居高時重新洗牌，爭取「穩定多數」，是高市眼中最理性的選擇。

第二個原因「整合自民黨內部的反對勢力」

高市在去年10月的自民黨總裁選舉中險勝，黨內權力基礎並不牢固。黨內仍有許多不同派系的國會議員，至今仍與她貌合神離，使得許多重要政策被暗中牽制。

一旦解散國會，這些議員就必須在選戰中支持高市的政策，以爭取選票。如此一來，等他們再次當選，也難以在黨內公開對抗首相的路線，這將大幅提升高市的實際領導力。

第三個原因「把對中政策交給國民表決」

高市早苗去年11月在國會發表支持台灣的明確立場後，遭中國接連施壓、抗議與騷擾，部分日本媒體與在野黨也不斷要求她收回發言。此時解散國會，其實是把對中政策交給國民表決。

究竟，日本要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？如果自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市一張「民意授權書」，也能向北京清楚表明日本社會的立場。

日本對台方向之爭

矢板明夫認為，這場選舉，不只是權力之爭，更是方向之爭，將決定親台、重視民主價值的高市早苗首相能否取得勝利，帶給日本一個更穩定、也更堅定的未來。