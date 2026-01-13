　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市早苗解散國會3原因　矢板明夫曝其中1點「與台灣有關」

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

日本首相高市早苗決定解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉，在日本政壇投下震撼彈。資深媒體人矢板明夫分析，此舉背後有3大原因，均旨在掃除施政障礙，而第三點原因正是將「挺台路線」交由日本民意「表決」。

矢板明夫在臉書表示，從表面上來看，日本正處於物價、經濟、外交及對中安全政策等棘手問題的「多事之秋」，所以高市此時解散國會，立刻被在野黨批評是在「製造政治空白」。事實上，高市的判斷恰恰相反，因為她正是為了「消除政治空白」，才選擇在此刻出手。

第一個原因「政權基盤脆弱不利於施政」

矢板明夫指出，目前執政的自民黨和日本維新會加起來才剛好233席過半，這種「邊緣多數」讓政權極不穩定，只要有一名議員缺席或倒戈，預算案、人事案甚至重要法案都有遭否決的風險。因此，趁內閣支持率仍居高時重新洗牌，爭取「穩定多數」，是高市眼中最理性的選擇。

第二個原因「整合自民黨內部的反對勢力」

高市在去年10月的自民黨總裁選舉中險勝，黨內權力基礎並不牢固。黨內仍有許多不同派系的國會議員，至今仍與她貌合神離，使得許多重要政策被暗中牽制。

一旦解散國會，這些議員就必須在選戰中支持高市的政策，以爭取選票。如此一來，等他們再次當選，也難以在黨內公開對抗首相的路線，這將大幅提升高市的實際領導力。

第三個原因「把對中政策交給國民表決」

高市早苗去年11月在國會發表支持台灣的明確立場後，遭中國接連施壓、抗議與騷擾，部分日本媒體與在野黨也不斷要求她收回發言。此時解散國會，其實是把對中政策交給國民表決。

究竟，日本要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？如果自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市一張「民意授權書」，也能向北京清楚表明日本社會的立場。

日本對台方向之爭

矢板明夫認為，這場選舉，不只是權力之爭，更是方向之爭，將決定親台、重視民主價值的高市早苗首相能否取得勝利，帶給日本一個更穩定、也更堅定的未來。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

曾對戰賴瑞隆　李明璇提醒柯志恩別輕敵：他是高雄基層最怕的人

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

曾對戰賴瑞隆　李明璇提醒柯志恩別輕敵：他是高雄基層最怕的人

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

日本天王木村拓哉近日在廣播節目上分享了一段極具戲劇性的親身經歷，他去年跟綜藝大前輩明石家秋刀魚一起搭乘飛機到能登半島拍攝特別節目時，意外跟現任首相高市早苗不期而遇，對方甚至主動上前寒暄，還透露曾購買木村的寫真集珍藏，讓他感嘆「那真的是一場非常有趣的飛行」。

日酒吧「牆藏女屍」！老闆狂開5台清淨機

日酒吧「牆藏女屍」！老闆狂開5台清淨機

中共去年演練「登陸台灣」　日媒曝衛星影像

中共去年演練「登陸台灣」　日媒曝衛星影像

即／日高速公路「豬豬大逃亡」！抓豬畫面曝

即／日高速公路「豬豬大逃亡」！抓豬畫面曝

台籍空姐遭日本癡漢偷拍：張開雙腿是美女

台籍空姐遭日本癡漢偷拍：張開雙腿是美女

關鍵字：

高市早苗矢板明夫日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面