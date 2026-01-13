民進黨高雄初選賴瑞隆出線　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

記者崔至雲／台北報導

民進黨2026年高雄市長初選結果今（13日）揭曉，最終由賴瑞隆勝出。對此，國民黨派出參戰高雄的立委柯志恩表示，恭喜賴瑞隆，她終於知道她的對手是誰了，未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的一個方式，人民會是她最好的靠山，3月開始會公布一連串政見，透過不同的政見，還有不同的一個行為，讓大家能夠認同，「開始展開一場君子之爭吧！」。

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）



對於賴瑞隆勝出，柯志恩表示，這是都預料當中，她先恭喜賴瑞隆、立法院的同事，那也表達對其他三位民進黨的候選人，真的非常的尊敬，因為他們也是一年的時間，花了這麼多的經費、這麼多的資源，現在勝負出來了，對於他們的辛苦表達尊重，然後也是恭喜賴瑞隆。

柯志恩表示，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的一個決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流整個的一個決戰，他們資源非常的多，因為不管從高雄的整個結構度來說，還有他們所撒下的資源，所以未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的一個方式，而她就是以人民為來當他們的靠山，透過不同的政見，還有不同的一個行為，讓大家能夠認同，開始展開一場君子之爭吧。

媒體問到，黨中央是否有給予資源？柯志恩說，目前來說的話，黨中央黨產的凍結，很早都是靠候選人自己，但資源是一回事，也不是只有有錢才能夠辦事，就像以前韓國瑜的例子一樣。未來會在非常有限的資源之下，提出能夠讓人民認同的政見或是所有活動，這是她們唯一可以靠的一個底氣，比資源比不上他們，但是比人氣、比底氣，「我想我們絕對是有辦法達到最後的勝利」。

媒體再問，是否覺得肩膀上壓力越來越大？柯志恩回應，今天很輕鬆，她終於知道對手是誰，然後終於可以讓高雄的市容裡面，剩下兩個不同人的看板，而不是所有都是他們的。柯志恩也強調，過完年之後，都會開始做一個重新的調整，三月份也會提出一連串的政見，她想市民最需要的不是誰錢多、誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，這是未來努力的一個方向。