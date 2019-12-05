300頁彈劾川普報告公開　4法學者「1人堅持證據不足」委員會不理喊續查！

▲美國總統川普的彈劾調查報告公開。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普的「通烏門」事件，被爆出以軍援作為條件，要求烏克蘭總統澤倫斯基調查競選對手拜登（Joe Baiden），眾議院3日正式發布彈劾調查報告，指控川普濫用職權，其中3名憲法官家也表示，川普的罪刑確實已構成「被彈劾」的條件。

根據英國《BBC》報導，隨著新的彈劾調查報告被公布，新階段也將繼續，4名憲法專家進到眾議院作證。來自史丹福大學（Stanford University）的教授卡蘭（Pamela Karlan）、哈佛大學（Harvard University）的費爾德曼（Noah Feldman）教授和北卡羅來納大學（University of North Carolina）的格哈特（Michael Gerhardt）教授皆認為，川普的罪行證據已經足以構成「被彈劾」的條件。

▲4名法學專家出席彈劾調查聽證會作證。（圖／達志影像／美聯社）

其中，格哈特認為，川普用「軍援」方式作為誘餌施壓要求幫忙，且對於國會調查也不予理會，這樣的證據就足以被提出彈劾。費爾德更表示，如果真的不能彈劾川普，那人們根本就是活在獨裁統治下。然而，共和黨邀請的喬治華盛頓大學法學院教授特利（Jonathan Turley）則表示，民主黨的調查過於草率，也缺乏「直接知情人士」的證詞，證據明顯不足。

調查委員會所提交的300頁報告中，提到因為川普的「嚴重不當」行為，將個人利益凌駕於國家利益之上，並且以國家安全作為籌碼，只為了調查競選對手，加上當眾議院提出質疑時，川普聯合律師團阻擾，並要求所有人一起抵制，這樣的總統根本「前所未有」。目前調查小組工作尚未結束，報告中也寫到仍問題需要解決，包括川普是否在更早前就對烏克蘭施壓，預計將傳喚更多證人說明。

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