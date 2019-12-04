控違法或瀆職！25位民主派立法會議員動議彈劾林鄭月娥...盼港現轉機

▲香港特首林鄭月娥遭議員動議彈劾。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港25位民主派議員4日提出動議，擬根據《基本法》第73條第9項彈劾特首林鄭月娥。代表民主派發言的公民黨楊岳橋表示，林鄭月娥對香港造成的破壞更多，她已經明顯違反其就任特首時所做出的服務香港的誓言。不過，政務司司長張建宗則希望議員們否決。

綜合港媒報導，楊岳橋指出，該議案原本7月就要在立法會上討論，如今事隔半年，林鄭月娥對香港造成的破壞更多，加上政府又不聽百萬港的的民意，又引入《緊急法》訂立禁蒙面法，完全沒有吸取到教訓。

▲針對彈劾林鄭月娥議案，香港政務司司長張建宗希望議員們否決。（圖／翻攝自香港特別行政區政府官網）



楊岳橋又稱，林鄭月娥民望低，當年推行問責制，就是期望當官員犯錯時有人下台、負責，但目前卻沒有半個人要負責；同時，港人提出的「五大訴求」中，普選問題並非得寸進尺，而是北京曾作出的承諾，希望建制派支持議案，「好心分手」，讓香港能有轉機。

對此，張建宗回應提到，有關林鄭月娥瀆職的指控「失實、毫無理據」，他承認政府過去的表現或者有改善的必要，但林鄭每個決定都合法合憲，並無違法和瀆職，即使對政府有任何不滿，都不能公然違法，美化暴力，認為暴力不能解決問題。此外，他還強調，港府會繼續支持警隊果斷執法，「止暴制亂，恢復社會秩序」。

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