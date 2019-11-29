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高以翔猝死「國外媒體洗版感嘆」　超過10國媒體深度報導…細數出道15年成就！

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▲高以翔錄影當天還有人受傷。（圖／翻攝自微博）

▲高以翔猝逝震驚各界。（圖／翻攝自微博）

記者陳亭伃／綜合報導

35歲男星高以翔27日在中國參加綜藝《追我吧》意外猝死，不僅震驚台灣、中國演藝圈，不少親友紛紛在IG、FB放上黑色背景作為悼念。除此之外，連國際媒體包括《CNN》、《BBC》、《衛報》、《太陽報》等皆紛紛報導相關資訊，更讚賞過去高以翔在國際伸展台上、演藝方面的卓越成就。

綜合外媒報導，英國《衛報》以「好到不行的人－高以翔是如何成功」的深度報導，詳細描述出2006年高以翔出道，不僅演出多部大片、替《玩具總動員3》配音，此外更出色的演出在2013年的動作科幻片《天使聖物：骸骨之城》。

▲英國衛報深度報導高以翔。（圖／翻攝自衛報）

▲英國衛報深度報導高以翔。（圖／翻攝自衛報）

英國《獨立報》在高以翔逝世深度報導中提到，2011年高以翔成為LV第一位亞洲男性模特兒，當時在專訪中他表示，「我從沒有想過有這樣的機會，我會當作是一個前進、加強自我技能的跳板跟經驗」。

義大利《共和國報》（la Repubblica）同樣也刊登出高以翔意外猝逝的相關消息，更在導言中提到，「這名出色的演員的離開，讓世界各國的粉絲淚流不止」。

德國最大社會生活雜誌《亮點》（Stern）報導，高以翔的離開讓時尚、演藝界感到相當震驚，不僅亞洲媒體報導，連同曾與高以翔合作過的歐洲時尚品牌、電影界也都感到無比哀痛。

法國媒體《20minutes》報導，高以翔曾在時尚界有卓越成就，卻不幸在中國的綜藝節目中猝死，讓親友相當悲痛，也詳細提到過去在出演電影時的表現。

泰國《Sanook》則報導，高以翔在2017年曾被TC Candler評比為世界21位最帥氣男人，並詳細介紹高以翔過去在演藝圈成就。

芬蘭《iltalehti》、土耳其《瑟茲居日報》皆在報導中提到，高以翔因賣力在中國綜藝節目中出演，卻因體力不支猝死，讓許多粉絲相當震驚，其完美臉孔更在時尚界留下許多深刻印象。

演出過《暮光之城》、《天使聖物：骸骨之城》的英國男星傑米鮑爾（Jamiebower）也在推特PO出與高以翔的過往合照，提到自己得知消息後感到相當難過、心碎。

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