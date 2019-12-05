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4法學者出席彈劾川普聽證會「3人認為該下台」　總統怒：他們真的愛國嗎

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▲▼2019/12/03，川普在倫敦出席北約峰會。（圖／路透）

▲川普出席倫敦北約峰會，不滿民主黨在國內開彈劾調查聽證會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普的彈劾案持續延燒，三法憲法學者於美東時間週三（4日）出席彈劾調查聽證會時指出，川普為了使選情對自己有利而施壓外國元首，是犯罪行為，而且干預司法，已經有足夠的證據讓他下台。當天人仍在英國參加北約（NATO）峰會的川普則斥這種說法為「笑話」。

根據CNN、BBC報導，民主黨驅動的眾議院彈劾調查聽證會已經進入到新階段由眾議院司法委員會接手剛完結300頁彈劾調查報告的情報委員會，此階段會請專家學者出面作證。

當天4名學者中，3名認為川普罪刑重大的學者，分別是哈佛大學教授菲爾德曼（Noah Feldman）、史丹佛大學教授卡蘭（Pamela Karlan），以及北卡大學的格哈特（ Michael Gerhardt）；3人認為川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的行為，已經足以使他被彈劾。

▲▼4名法學專家出席彈劾調查聽證會作證。（圖／達志影像／美聯社）

▲4名法學專家出席彈劾調查聽證會作證。（圖／達志影像／美聯社）

第4名出席聽證會的憲法學者，則是由共和黨傳喚來作證的教授則是喬治華盛頓大學的特利（Jonathan Turley），他認為川普行為的確有爭議，但不至被彈劾。他在聽證會現場強烈主張民主黨人正在鑄下大錯。

當時人在英國瓦特福（Watford）的川普，再度對民主黨的彈劾調查表示不齒，並質疑在眾議院占有多數席位的民主黨，「他們愛我們的國家嗎」？白宮則是否認聽證會上所有對川普的指控。

眾議員情報委員會也在同一天公布厚達300頁的報告，指出川普在烏克蘭事件中犯下「重大不當行為」，因為一個美國總統將個人利益置於國家利益之上。其中也詳述川普和他的律師團如何強力阻撓眾議院的調查，甚至要目擊者部出面作證、行政機關不提供相關紀錄或將傳票置之不理，這在美國歷史上事前所未見的。

►眾議院300頁「彈劾調查報告」控川普濫權通烏！　5大重點看這裡

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