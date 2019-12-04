他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」拿木棍一戳…急報警！

▲泰國男子手機邊充電邊玩遊戲，最後電死自己。（圖／翻攝自pattayaja下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國西部春武里市日前發生一起「手機充電」意外，一名28歲男子在床上一邊充電一邊玩手機遊戲，沒想到卻碰上漏電，整個人因為觸電身亡，直到母親下班回家打開房門，才發現兒子呈現趴姿斷氣，急忙通報警消人員，希望可以急救，但最後男子仍回天乏術。

綜合泰媒報導，名叫凱提薩（Kittisak Moonkitti）的男子，當時回到家後將手機充電，在整理好自己之後便躺在床上一邊滑手機、一邊享受自己的時光，接著以趴臥的方式開始玩手機遊戲，沒想到卻因手機漏電，最後竟觸電身亡。直到57歲母親Rinnaporn下班回到家後，發現兒子都沒有出聲，打開房門後，驚見兒子一動也不動的趴在床上，眼睛睜得大大的。

▲警方到場調查。

Rinnaporn察覺不對警連忙報警，警消人員到場後發現凱提薩手緊握手機外，前臂上也有焦黑的燒傷痕跡，因此研判應該是手機觸電身亡。凱提薩的母親難過表示，當時進到房間看到他手機插在充電器上，整個人都不動，所以拿了木棍戳看看，但是凱提薩已經沒有反應。

當地警長阿羅卡（Issara Arokha）經過調查後表示，凱提薩斯送往醫院後，醫護人員檢查認定應該是觸電，右手部分也有燒傷，也就是緊握手機的那隻手，因此初步推斷可能因為手機老舊，所以漏電。但在屍檢報告尚未出來前，都還不能確定。