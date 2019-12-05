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4國領袖「嘲笑川普」影片瘋傳！川普罵雙面人…取消北約閉幕記者會

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▲▼美國總統川普與加拿大總理杜魯道在北約峰會上會談。（圖／路透）

▲川普與杜魯道在倫敦會晤。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）3日晚間在英國白金漢宮的一場北約晚宴上，被拍到似乎正與其他國家領袖一起嘲笑美國總統川普「記者會開太久」，影片公開後迅速瘋傳。川普4日回應，形容杜魯道是「雙面人」，隨後又取消北約峰會的最後一場記者會。

根據《紐約時報》報導，在這支由加拿大廣播公司（CBC）拍攝的影片中，杜魯道與英國首相強生（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、荷蘭呂特（Mark Rutte）、英國安妮長公主（Princess Anne）等人，在白金漢宮晚會上聚在一起交談，

期間，強生問了馬克宏行程延誤的原因，杜魯道則搶答說，「他遲到是因為他（可能指川普）開了額外40分鐘的記者會。」雖然影片中眾人都沒有指名道姓，但外界確信他們談論的人就是川普。

川普3日與馬克宏進行會談，但在答媒體問環節卻十分冗長，導致會議拖延許久。報導指出，川普當天回答記者問題長達2小時。

杜魯道隨後又說，「他的團隊下巴都掉到地上」，同時活靈活現的模仿下巴落地的動作。馬克宏也當場向其他人發表他自己的意見，但因現場吵雜而未能清楚收音。強生站在一旁面帶笑意；呂特和安妮長公主則靜靜聆聽沒有發言。幾位領導人顯然並不知道有攝影機正在拍攝。

川普4日被問到這支影片時回答，「杜魯道是個雙面人」，但隨後又補充說，「他是個好人，我發現他是一位非常好的人」。川普說認為，杜魯道是因為美國要求加拿大增加軍費，「我確信他對此不滿意，但事情就是這樣。」

事實上，川普3日與馬克宏會面結束後，也與杜魯道舉行過一次會面；川普當時還向媒體形容雙方關係「非常良好」，說自己「很榮幸與朋友在一起」。

另據英國《每日郵報》報導，川普還取消了原訂於北約峰會結束後舉行的會後一場記者會，理由是「我認為我們已經回答夠多問題了」。川普稍後在午餐會上再次宣布，「我將取消記者會，我認為已經足夠了。」

此外，川普也透過推特宣布，「今天會議結束後，我將直接返回華府。我們不會在北約峰會閉幕時舉行記者會，因為過去兩天我們已經舉行很多次了。所有人旅行平安！」

▼川普與馬克宏3在北約峰會場邊會晤氣氛尷尬。（圖／路透）

▲▼川普與馬克宏在倫敦北約峰會場邊會晤。（圖／路透）

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