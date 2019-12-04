她帶5月兒住院「狂飲伏特加」被哭聲打擾　拿枕頭悶小臉逼死…隔壁床崩潰求救！

▲女子試圖想要悶死5月大兒子遭到逮捕。（圖／翻攝自Нациольная Полиция下同）

記者陳亭伃／綜合報導

這樣的人竟能為人母！烏克蘭南奧德薩（Одесса）一名母親在生下兒子之後，因為生活陷入困頓，索性讓自己沉迷於酒精，且置孩子生死不顧，最後竟因為喝酒被兒子哭聲打斷，憤而想拿枕頭活活將其悶死，連院方人員都覺得不可思議。

根據英國《太陽報》報導，這名母親日前帶著5個月大的兒子住進醫院，因為兒子生病需要進行照護治療，但因為母子倆的生活已經陷入經濟困頓，女子心情低落之下染上酒癮，就連兒子在醫院時，仍不顧一切的在病房內狂飲伏特加。

▲院方人員對於發生這樣的事感到不可思議。

小男嬰的母親在案發當時坐在病房內大飲伏特加，隔壁床的婦女一開始試圖勸說，但女子仍堅持喝下大杯烈酒，之後突然坐到病床上拿了枕頭一把悶向小男嬰的臉蛋。聽到男嬰大哭，隔壁床的婦女推開女子，並通報護理師，一群人衝進病房後立刻將女子隔開，打電話報警。

警方到場了解後，得知女子因為經濟陷入困頓，加上兒子生病有沉重的醫療開銷，所以認為殺掉孩子可能是唯一、最快的解決方法。目前檢方以殺人未遂、虐童等罪將女子起訴，當地社福機構也將提出計畫起訴該名女子，並且剝奪其父母權利，甚至面臨無期徒刑。

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