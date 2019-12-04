眾議院300頁「彈劾調查報告」控川普濫權通烏！　5大重點看這裡

▲ 川普面臨眾議院彈劾調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）捲入「通烏門」醜聞，被爆以鉅額軍援為條件，電話施壓烏克蘭調查民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden），以獲取個人政治利益。眾議院情報委員會3日正式發布彈劾調查報告，指控川普濫用職權，且拒絕向國會作證或提交書面證詞。針對這份厚達300頁的報告，《美聯社》整理出以下要點。

嚴重不當行為

國會議員發現，川普處理烏克蘭問題時犯下「重大不當行為」，將個人利益置於國家利益之上。報告指出，總統破壞國家安全，停止對烏克蘭軍援，免除一名反貪腐鬥士的大使職務，還利用精心挑選的特工向烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，指定調查拜登及他的兒子杭特（Hunter）。

根據報告內容，川普將與澤倫斯基的會晤當成籌碼，在7月25日的關鍵通話中請他「幫個忙」。率領彈劾調查的情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）指出，川普對烏克蘭施壓是「不受約束的總統」做出的舉動，稱他決心利用自己巨大的權力來確保連任。

共和黨人對此則反駁，民主黨人沒有證據證明川普犯了應被彈劾的過錯，僅證明他對烏克蘭抱有根深蒂固的合理懷疑。

▲ 川普與澤倫斯基在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

前所未有的總統

民主黨的報告仔細描述川普如何和他的律師團合力阻撓眾議院調查，同時鼓勵其他人跟進。白宮要求目擊者不要出面作證、說服行政機關不提供相關紀錄，忽視傳票到死限過去，隨後在推特上發表民主黨帶起政變等激烈言論。

彈劾調查小組發出71項作證及提供文件的要求，但白宮沒有提交任何一份文件。據報導，即使部分證人鼓起勇氣「說出真相」，仍有許多政府官員拒絕作證，也透露白宮要求他們不要出面的指示。

德溫‧努涅斯（Devin Nunes）

民主黨取得通話記錄後，眾議院情報委員會資深共和黨議員、加州眾議員努涅斯出現在這份報告中令外界出乎意料。通話記錄顯示，努涅斯和川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）及他已被起訴的助手帕納斯（Lev Parnas）曾多次通電。朱利安尼還多次聯絡一名曾在努涅斯手下任職的國家安全委員會官員。

儘管努涅斯是情報委員會成員，但他身分敏感，不僅是川普的狂熱支持者，過去也曾稱國會聽證會是馬戲團雜耍。他與本案多名關鍵人物的關係更引發外界質疑，他是否應該自行迴避。

▲ 謝安達主持彈劾調查聽證會。（圖／路透）

調查持續進行中

情報委員會將這份報告移交司法部門之際，謝安達明確表示，調查小組的工作尚未完成。他在報告前言寫道，調查必須繼續，因為目前還有問題有待解決，包括川普是否在更早以前就開始對烏克蘭施壓。委員會可能會傳喚更多證人，再為報告補充更多資料。民主黨人相信，他們找到的證據讓川普罪證確鑿，也擔心川普有進一步不當舉動，因此快速行動。

3名好友（以及朱利安尼）

這份報告其中一個章節聚焦3名自稱「3個朋友」的政府官員，包括前能源部長裴利（Rick Perry）、美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）及前美國駐烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）。川普任命這3人及朱利安尼負責烏克蘭政策，但不代表他聽取他們對烏克蘭的評估。

3名官員5月向川普表示，新總統澤倫斯基致力於「做對的事」，包括打擊貪腐，但川普對此態度冷淡。桑德蘭作證指控，川普認為烏克蘭是個可怕的地方，處處充滿腐敗和可怕的人，與朱利安尼及其他2名官員的說詞相符。沃爾克和桑德蘭都公開指出，他們對於自己不得不就外交事務與川普私人律師合作感到失望。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。