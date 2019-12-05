中國強大靠美國的錢？華春瑩：可笑！自己算一算中國養肥多少美企

▲華春瑩認為，中國靠美國的錢變強大的說法很可笑。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普近日表示，中國已經非常強大，有很大的程度是利用美國的錢辦到的。對此，中國外交部發言人華春瑩4日強調，中國發展的成就可不是從天上掉下來的，也不是靠什麼人、什麼國家恩賜施捨的，「這個說法太可笑了」。

中國外交部4日的例行記者會上，針對川普的言論，華春瑩認為這說法「太可笑」，表示環顧全球，這世界上有哪個國家有能力用錢來重建一個「中國」？中國發展的成就可不是從天上掉下來，更不是靠什麼人、什麼國家恩賜施捨的，「而是全體中國人民用自己的勤勞、汗水、智慧和勇氣幹出來的。若有人還沒有看清楚，我只能說真是太缺乏教育了。」

她提出數據稱，自從1987年中國有外資統計以來，中國累計實際使用外資2兆多美元，其中美國隊華投資只有800多億美元，僅占中國吸引外國投資的4%左右，「僅僅是這個比例而已」。

▲華春瑩舉了一堆數據反擊川普的言論。（圖／CFP）



不過，相信大家都知道美國又從中美合作中獲得多大的收益，華春瑩反問，有多少美國家庭因為中國的商品而大幅降低了生活成本？美國的企業更是獲得了豐厚的利潤。她又以數據反擊，97%的美國受訪企業表示跟中國做生意是盈利的。

華春瑩說，根據美中貿易全國委員會的報告，僅僅美國對華出口一項就支撐了超過110萬個美國就業崗位；在2017年，通用集團在全球虧損110億元人民幣的情況下，從其在中國的兩家合資企業拿走的利潤將近134億元。而高通在華銷售額佔到了它總營業收入的58%。

最後，華春瑩強調，也就是說，「中國養活了、養肥了多少美國企業？這筆帳，我希望他們好好算一算。」

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