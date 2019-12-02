2字口頭禪上法院！她遭求償3500元烤漆費當和解喊沒錢　法官怒了

▲雙方行車小糾紛，呂女不慎刮傷對方車門又罵一句「白癡」，3500元和解破裂。（圖／記者屠惠剛攝）

記者孫于珊／台北報導

法院每天都在審理各種大大小小的案件，就連芝麻蒜皮的事兒也屢見不鮮！一名呂姓女子因罵對方一句「白癡」，而吃上妨害名譽的官司，由於雙方因行車小糾紛發生口角，加上呂女不慎刮傷對方車門，因此被要求賠償3500元烤漆費當和解，但呂女認為金額太高了！法官對於雙方都不退讓，怒批他們根本在浪費社會資源！

呂女出庭解釋，「白癡」2字並沒有辱罵對方的意思，而是「口頭禪」罷了，法官對此機會教育，「口頭禪」也有可能是犯罪！為了獲得對方夫妻的原諒及撤告，呂女也深感悔意地當庭向對方道歉。

而告訴人夫妻則拿出一張估價單，表示他們的愛車當時被呂女刮傷車門部分，回原廠維修的烤漆費用為3500元，若呂女願意賠償，就不再追究。法官也以「用麥克筆塗一塗刮痕處」、「不一定要回原廠」等語，試圖壓低賠償金額，幫忙促成和解，但該夫妻強調，呂女在調解時態度不好，所以無法退讓。

呂女與該夫妻還一度在庭上討價還價，無視法官存在，令法官怒斥「為了小糾紛，浪費社會資源！」此時一旁的檢察官也說話了，勸呂女「用錢能了事的都是小事，與其再次跑法院接收負能量，不如3500元解決，法院每天都有更大案子要處理！」

然而，中低收入戶的呂女還是無法接受，堅持只願賠償1500元，法官也無奈，只好依法辦理，並擇期開庭。

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