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社會 社會焦點 保障人權

氣全聯店員沒幫找商品徒手揍　視障按摩師偵訊室再打兩警

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盲人,導盲杖（圖／達志／美聯社）

▲喪失視力的游男平時靠按摩維持生計。（示意圖／達志／美聯社，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／新北報導

游姓視障按摩師今年4月前往新北市某全聯福利中心購物，期間與蔡姓店員發生糾紛，竟氣得徒手毆打，接著又與兩名派出所警員起口角，一邊打還一邊用台語飆罵「X你娘」等三字經，最後被新北地院法官依傷害、對執行職務公務員施強暴罪，分別判處拘役5日、10日，應執行刑期為拘役12日，得易科罰金1萬2000元。

判決書中提到，游男今年4月12日上午11時許前往全聯消費，因為不滿蔡姓店員沒有幫忙尋找商品，憤而徒手毆打對方一頓；蔡男為了抵擋攻擊，雙側前臂、右側上臂都留下明顯擦傷，嚇得趕忙找機會脫身並報警求救。

食物中毒、胃痛、肚子痛、中毒。（圖／達志／示意圖）

▲店員和警察都在與游男的爭執中受傷。

原以為警方到場事情應該就結束了，沒想到游男火氣未消，被帶回派出所偵訊室接受詢問時，突然動手攻擊賴姓警員，還一邊用台語飆罵三字經，接著又把目標轉向試圖制止他們的李姓警員，導致李員左側手部擦挫傷。

新北地院法官認為，游男身在公眾場合卻不知理性處理事務，不僅打傷店員，還與警員發生拉扯、口出穢言，顯然是公然挑戰公權力，無視國家法治，且事發至今仍未與受害者達成和解，應予非難，但考量到他視力喪失，靠按摩勉強維持生計，最後依傷害、對執行職務公務員施強暴罪，分別判處拘役5日、10日，應執行刑期為拘役12日，得易科罰金1萬2000元。

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