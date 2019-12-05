　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨臉書廣告下最兇！一張圖曝光「卡神」跟綠營關係

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼游淑慧質疑楊蕙如與民進黨關係 。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲謝長廷（中）和楊蕙如、林鶴明（綠圈處）等人都同框過。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者徐政璿／台北報導

擅長運用網路的民進黨，不但被臉書認證為廣告的最大出資者，也被爆出與「卡神」楊蕙如關係良好；民進黨主席卓榮泰4日也證實，楊蕙如是民進黨員。台北市議員游淑慧4日也在臉書PO出一張照，赫見楊蕙如和謝長廷、蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明等人同框，她質疑，楊蕙如的網軍集團有沒有參與黑韓產業鏈？除了楊蕙如以外，還有多少的「楊蕙如們」？

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。

針對藍營質疑楊蕙如與民進黨的關係，卓榮泰表示，楊蕙如現在還是民進黨員，但楊的個人行為與民進黨無關，他強調跟楊沒有互動，也不了解楊蕙如帶領的網軍做了哪些攻擊。

不過，游淑慧4日在臉書貼出照片，赫見楊蕙如和謝長廷、林鶴明等人都同框過，她質疑楊與民進黨關係匪淺。

▲▼游淑慧質疑楊蕙如與民進黨關係 。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧說，照片中有送機謝長廷去日本的合照、長工辦公室的聚會活動照、民進黨競選活動的宣傳文宣，裡頭都出現楊蕙如，她要問「這些照片，當事人應該不陌生吧？」況且機場送長官、辦公室夥伴聚會都屬於謝系團隊私人活動，只有謝系「自己人」能參加、會參加。

游淑慧也再質問，「楊蕙如的網軍集團有沒有參與黑韓產業鏈？而除了楊蕙如以外，究竟有多少的『楊蕙如們』還沒現蹤？」

徐國勇受訪時則強調，當時會與楊蕙如合影，是因為要歡送謝長廷去日本當大使，澄清自己雖和楊蕙如認識，但自從去政院上班後就沒再見面，「1張照片就看圖說故事說不完，沒有意義。」

其他人也看了這些...

楊蕙如同框照曝光　徐國勇坦承「認識」：到政院後就沒見過面
網軍護航謝長廷　韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛
林飛帆自稱遭卡神霸凌　孫大千諷：沒配合英派才會被網軍攻擊

更多熱門新聞...

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市體育局2年1010萬　交通部觀光局也給了650萬
民進黨切割楊蕙如　柯文哲酸：葛特曼他們也說跟他們無關
網軍IP位置來自立法院　矛頭指向民進黨立委辦公室

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
更猛冷氣團將到！　台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐
吳宗憲心疼高以翔...痛揭陸綜內幕！嗆館長：不要為了紅指著我
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊蕙如網軍金流從哪來？　3年狂接11標案「易始公司」辦比賽當小金庫

民進黨臉書廣告下最兇！一張圖曝光「卡神」跟綠營關係

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜抹黑廣告：憑什麼愛說謊？

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　國民黨：不是說要打假消息？

還原真相／誰害死蘇啓誠？　一張圖看國民黨拿謠言追打時間表

快訊／港澳條例已經足夠！蔡英文：現階段還不需要「難民法」

不是鬼島是寶島！8件事證明台灣超幸福　外國網友：好羨慕

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

楊蕙如網軍金流從哪來？　3年狂接11標案「易始公司」辦比賽當小金庫

民進黨臉書廣告下最兇！一張圖曝光「卡神」跟綠營關係

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

小英沒被考倒！學生問綠能　蔡英文競辦：發電比已成長至5.61%

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜抹黑廣告：憑什麼愛說謊？

政院回應楊蕙如案：譴責假訊息立場不變

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主　國民黨：不是說要打假消息？

還原真相／誰害死蘇啓誠？　一張圖看國民黨拿謠言追打時間表

快訊／港澳條例已經足夠！蔡英文：現階段還不需要「難民法」

不是鬼島是寶島！8件事證明台灣超幸福　外國網友：好羨慕

4國領袖「嘲笑川普」影片瘋傳！川普罵雙面人…取消北約閉幕記者會

楊蕙如網軍金流從哪來？　3年狂接11標案「易始公司」辦比賽當小金庫

張震暴瘦「臉凹陷2個洞」　鬍子頭髮全剃光…網挖出原因淚崩：太帥了！

中正盃冰球衛冕軍目標3連霸　國手楊長興珍惜年度大賽

12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象

中國強大靠美國的錢？華春瑩：可笑！自己算一算中國養肥多少美企

睡不著才叫失眠？醫點出「多種樣態」：每晚睡醒>2次快就醫！

民進黨臉書廣告下最兇！一張圖曝光「卡神」跟綠營關係

越南首艘國造「潛艦救援艦」下水　替6艘「基洛級潛艦」買保險！

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

政治熱門新聞

楊蕙如補助金流曝光 ! 北市2年1010萬

高嘉瑜先知？9年前指控楊蕙如　拿民進黨錢

網傳「泰簽取消財力證明」　外交部：目前沒有任何更動

臉書公布：民進黨廣告下最兇！

8件事證明台灣超幸福　外國網友好羨慕

蔡英文辦：7個「憑什麼」回擊韓國瑜

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

扯！蔡英文外甥遭爆網軍社團共主

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

快訊／網軍IP來源是綠委辦公室！

蔡英文競辦：綠能發電比已成長至5.61%

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

蔡英文：現階段不需要「難民法」

藍營、旅遊業者遭爆泰簽唱雙簧

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

蘇貞昌準備拍版5G頻譜政策　企業可申請「專網專頻」實驗

行政院預計在5日院會通過「我國5G頻譜政策與專網發展」報告，政務委員吳政忠4日受訪時說明，未來規畫4800MHz到4900MHz頻段作為專網專頻使用，待院會拍板通過後，企業或公私部門將可以向國家通訊傳播委員會（NCC）申請實驗使用。

蔡英文競辦：綠能發電比已成長至5.61%

蔡英文競辦：綠能發電比已成長至5.61%

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主！

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

還原真相／誰害死蘇啓誠？看國民黨拿謠言追打時間表

影／日本高中生遊總統府大驚喜　蔡英文現身

影／日本高中生遊總統府大驚喜　蔡英文現身

關鍵字：

蔡英文民進黨2020大選

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

夫擁19歲小三躺床　人妻抓狂水果刀刺她肚

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

警撫摸女遺體乳房　畫面全被錄下

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

范冰冰現身機場「挺大凸肚」無名指戴閃戒

吳宗憲再嗆館長：不要為了走紅指著我

MAMA漏網／柾國笑咪咪「伸手搭BTS肩膀」卻是他！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面