民進黨臉書廣告下最兇！一張圖曝光「卡神」跟綠營關係

▲謝長廷（中）和楊蕙如、林鶴明（綠圈處）等人都同框過。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者徐政璿／台北報導

擅長運用網路的民進黨，不但被臉書認證為廣告的最大出資者，也被爆出與「卡神」楊蕙如關係良好；民進黨主席卓榮泰4日也證實，楊蕙如是民進黨員。台北市議員游淑慧4日也在臉書PO出一張照，赫見楊蕙如和謝長廷、蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明等人同框，她質疑，楊蕙如的網軍集團有沒有參與黑韓產業鏈？除了楊蕙如以外，還有多少的「楊蕙如們」？

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如就是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元。

針對藍營質疑楊蕙如與民進黨的關係，卓榮泰表示，楊蕙如現在還是民進黨員，但楊的個人行為與民進黨無關，他強調跟楊沒有互動，也不了解楊蕙如帶領的網軍做了哪些攻擊。

不過，游淑慧4日在臉書貼出照片，赫見楊蕙如和謝長廷、林鶴明等人都同框過，她質疑楊與民進黨關係匪淺。

游淑慧說，照片中有送機謝長廷去日本的合照、長工辦公室的聚會活動照、民進黨競選活動的宣傳文宣，裡頭都出現楊蕙如，她要問「這些照片，當事人應該不陌生吧？」況且機場送長官、辦公室夥伴聚會都屬於謝系團隊私人活動，只有謝系「自己人」能參加、會參加。

游淑慧也再質問，「楊蕙如的網軍集團有沒有參與黑韓產業鏈？而除了楊蕙如以外，究竟有多少的『楊蕙如們』還沒現蹤？」

徐國勇受訪時則強調，當時會與楊蕙如合影，是因為要歡送謝長廷去日本當大使，澄清自己雖和楊蕙如認識，但自從去政院上班後就沒再見面，「1張照片就看圖說故事說不完，沒有意義。」

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