　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

示威恐判死！伊朗斷網實彈鎮壓「朝人群開槍」　傳48小時2000死

▲▼ 伊朗示威。（圖／路透）

▲伊朗示威蔓延多個城市。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗抗議示威持續，網路幾乎全面中斷，外傳伊朗安全部隊正在全境鎖定示威者使用致命武力，展開大規模實彈鎮壓，檢察總長更稱示威者將被視為「真主的敵人」，這是一項最重可判處死刑的罪名，警告意味濃厚。伊朗國際（Iran International）指出，根據最保守的估計，在過去48小時至少有2000人喪命。

示威者火攻　當局實彈鎮壓

以色列時報指出，示威者成功佔領數個城市中心並放火焚燒政府大樓，據稱伊朗伊斯蘭革命衛隊朝人群開火。伊朗一名醫師透露，自上周以來有大量傷患送醫，部分傷者傷勢嚴重，至少有20人遭實彈擊中。

另據TIME雜誌取得當地醫師的消息，根據統計，德黑蘭6間醫院有217名示威者死亡，絕大多數死者是因為被實彈命中過世。

伊朗斷網血腥屠殺　傳2000死

伊朗國際、天空新聞等報導，在首都德黑蘭的卡里扎克（Kahrizak），可見有多具屍體被裝入屍袋，目擊者稱現場總計有數十具遺體，且另外一處工業廠房內也有屍體。北部城市拉什特（Rasht）一名醫師證實，光是一間醫院就接收至少70具遺體。

不只如此，根據伊朗國際收到的多段影像，卡拉吉（Karaj）、法迪斯（Fardis）與德黑蘭東部一間醫院，可見地上倒臥多具屍體，這顯示大規模殺戮的狀況並非侷限於少數城市。

儘管人權行動者新聞通訊社稱，抗議活動造成至少72人死亡，另有逾2300人遭拘留。但伊朗國際指出，在近乎全面網路中斷的狀態下，大規模鎮壓行動造成大量人員傷亡，最保守估計顯示，在過去48小時內至少有2000人喪生。

伊朗在1月8日開始傳出網路中斷的狀況，這也讓各界無法全面瞭解當地情況。目前網路幾乎全面中斷，仍有零星影像透過星鏈等管道外流，不過這些用戶主要集中在大城市與富裕地區，廣大區域的實際狀況仍難以掌握。

▲伊朗封鎖網路。（圖／路透）

檢方放話　示威者恐判死刑

伊朗把抗議活動歸咎於美國與以色列的恐怖分子代理人，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指控示威者是受到美國總統川普唆使，「暴徒和破壞者為了取悅外國總統正在毀壞街道」，德黑蘭不會容忍人民「替外國人當傭兵」。外傳哈米尼已把伊朗伊斯蘭革命衛隊置於最高警戒狀態。

德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）警告，示威群眾或是任何協助者將被貼上「真主的敵人」標籤，「我們不會對武裝恐怖分子寬容，他們的罪名就是與真主為敵（moharebeh）」，面臨死刑。

伊朗首都這場示威行動起初因經濟困境爆發，隨著抗議蔓延至其他城市，這已讓伊朗國家領導層面臨的壓力越來越大。

▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
490 2 6322 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金價刷新紀錄！　強勢上攻
AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破
BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光
明27℃全台大回暖　冷氣團掰了
台北101爆歧視！移工看鞋遭酸「那很貴」　賈永婕發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

開噴黨內「用全民調還不公平？」　黃國昌：別為私利傷害民眾黨

快閃華府「14日早上回台北」　黃國昌：盼獲第一手可信賴軍購資訊

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

粉絲拱仔仔脫掉..言承旭：你們是對的　吳建豪薄紗炸胸肌「連阿信都脫了」XD

黃國昌：民眾黨將宣布「9支箭」政見　待藍內部整合才能政黨合作

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

美部長稱「買格陵蘭」是偉大交易　北約司令曝：中俄船艦頻現蹤

女志工之死引爆示威！　美國土安全部長：增派數百人至明尼蘇達州

伊朗號召全國遊行！替烈士哀悼3天　抵抗美以侵略

日本最新民調！　高市早苗支持率「飆破78%」

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

快訊／北海道規模5地震！　氣象廳：深度極淺

好冷「3疾病」超容易惡化！　醫：睡再久還是累是警訊

Netflix《星期三》女星側邊挖空「僅靠細線撐」！I字遮重點 金球戰袍激辣

金價衝破4560美元新天價！　伊朗動盪、美就業降溫引爆避險需求

一張船票包吃住玩　郵輪成旅遊達人新選擇

快訊／貨車衝進「反伊朗政權」示威人群　傷亡不明

英國開發「新型低成本飛彈」軍援烏克蘭　聚焦抗電磁干擾能力

健康資訊遭質疑誤導　Google下架部分健康類「AI摘要」

00929選股策略進化！年配、半年配、季配全掃貨，多元活水注入讓配息更穩

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

國際熱門新聞

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

伏見稻荷大社竹林遭破壞　遊客刻字到此一遊

川普對古巴下最後通牒：達成協議或付代價

美軍神秘武器？傳委國士兵吐血倒地

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

川普要出手干預伊朗了？　擬採取有限度軍事行動

日本最新民調　高市早苗支持率飆破78%

非政府組織：伊朗至少538人喪命　逾1萬人遭拘留

「物價怒火」引爆抗爭！伊朗至少192死

酒吧老闆認了！門被上鎖　多人倒地亡

川普想拿格陵蘭　德國副總理回擊

打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

英男30年內逼女子「和100陌生男子上床」！

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

更多熱門

相關新聞

伊朗血腥鎮壓！抗議者「屍體塞爆停屍間」

伊朗血腥鎮壓！抗議者「屍體塞爆停屍間」

伊朗反政府示威持續延燒，BBC訪問到3家醫院的工作人員，他們透露目前收治的死傷者數量已經超出負荷。一名德黑蘭醫院的醫護人員表示，許多年輕抗議者遭到直接射擊，子彈擊中頭部和心臟位置。德黑蘭一間醫院的工作人員更指出，傷患多到根本來不及做CPR，許多人剛到醫院就死了，停屍間更是放不下屍體，導致遺體只能堆放在禱告室內。

伊朗封鎖鎮壓示威　川普聲援：美國已經準備好協助

伊朗封鎖鎮壓示威　川普聲援：美國已經準備好協助

伊朗女性點菸「燒最高領袖照片」

伊朗女性點菸「燒最高領袖照片」

伊朗全國斷網「仍擋不了示威」！51死上百傷

伊朗全國斷網「仍擋不了示威」！51死上百傷

美伊核危機假象下的戰略困局

美伊核危機假象下的戰略困局

關鍵字：

伊朗示威死刑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今早事故　全線封閉

帥T網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面

濟州空難「75秒對話」曝！機師痛苦悶哼

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

金山晚間「隨機攔車砍人」！5警受傷

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

300萬帥T網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」

「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

2男性侵醉女還錄影　1人賠45萬換免囚

快訊／今晨7.4℃　下波轉雨時間曝

「大寒」要來了　4生肖翻身起飛

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」

《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭

更多

最夯影音

更多
阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！
Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

「一定要去！」黃國昌團待華府時間不到1天　錢都由民眾黨負擔

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞斑馬線行人　搶救10天傷重不治

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面