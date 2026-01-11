示威恐判死！伊朗斷網實彈鎮壓「朝人群開槍」　傳48小時2000死

▲伊朗示威蔓延多個城市。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗抗議示威持續，網路幾乎全面中斷，外傳伊朗安全部隊正在全境鎖定示威者使用致命武力，展開大規模實彈鎮壓，檢察總長更稱示威者將被視為「真主的敵人」，這是一項最重可判處死刑的罪名，警告意味濃厚。伊朗國際（Iran International）指出，根據最保守的估計，在過去48小時至少有2000人喪命。

示威者火攻 當局實彈鎮壓

以色列時報指出，示威者成功佔領數個城市中心並放火焚燒政府大樓，據稱伊朗伊斯蘭革命衛隊朝人群開火。伊朗一名醫師透露，自上周以來有大量傷患送醫，部分傷者傷勢嚴重，至少有20人遭實彈擊中。

另據TIME雜誌取得當地醫師的消息，根據統計，德黑蘭6間醫院有217名示威者死亡，絕大多數死者是因為被實彈命中過世。

伊朗斷網血腥屠殺 傳2000死

伊朗國際、天空新聞等報導，在首都德黑蘭的卡里扎克（Kahrizak），可見有多具屍體被裝入屍袋，目擊者稱現場總計有數十具遺體，且另外一處工業廠房內也有屍體。北部城市拉什特（Rasht）一名醫師證實，光是一間醫院就接收至少70具遺體。

不只如此，根據伊朗國際收到的多段影像，卡拉吉（Karaj）、法迪斯（Fardis）與德黑蘭東部一間醫院，可見地上倒臥多具屍體，這顯示大規模殺戮的狀況並非侷限於少數城市。

儘管人權行動者新聞通訊社稱，抗議活動造成至少72人死亡，另有逾2300人遭拘留。但伊朗國際指出，在近乎全面網路中斷的狀態下，大規模鎮壓行動造成大量人員傷亡，最保守估計顯示，在過去48小時內至少有2000人喪生。

伊朗在1月8日開始傳出網路中斷的狀況，這也讓各界無法全面瞭解當地情況。目前網路幾乎全面中斷，仍有零星影像透過星鏈等管道外流，不過這些用戶主要集中在大城市與富裕地區，廣大區域的實際狀況仍難以掌握。

▲伊朗封鎖網路。（圖／路透）

檢方放話 示威者恐判死刑

伊朗把抗議活動歸咎於美國與以色列的恐怖分子代理人，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指控示威者是受到美國總統川普唆使，「暴徒和破壞者為了取悅外國總統正在毀壞街道」，德黑蘭不會容忍人民「替外國人當傭兵」。外傳哈米尼已把伊朗伊斯蘭革命衛隊置於最高警戒狀態。

德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）警告，示威群眾或是任何協助者將被貼上「真主的敵人」標籤，「我們不會對武裝恐怖分子寬容，他們的罪名就是與真主為敵（moharebeh）」，面臨死刑。

伊朗首都這場示威行動起初因經濟困境爆發，隨著抗議蔓延至其他城市，這已讓伊朗國家領導層面臨的壓力越來越大。

▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）